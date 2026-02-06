صدور مجوز تشکیل اتحادیه کشوری تولیدکنندگان پوشاک حجاب

اسدالله سلیمانی رئیس سابق انجمن فعالان حجاب، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: پس از انقلاب در حوزه پوشش ایرانیاسلامی، حجاب یا پوشش عفیفانه، متولی تخصصی مشخصی برای ساماندهی این عرصه وجود نداشت. با این حال بهدنبال مطالبه و نیاز جامعه، این صنعت بهصورت خودجوش توسط تولیدکنندگان و طراحان دغدغهمندی که صدای مردم را شنیدند، شکل گرفت و واحدهای تولیدی متعددی در این حوزه ایجاد و رشد کردند.
وی ادامه داد: پس از تشکیل «کارگروه ساماندهی مد و لباس» در سال ۱۳۸۵، یکی از وظایف این نهاد، کمک به تشکیل اتحادیه تولیدکنندگان پوشش ایرانیاسلامی بود؛ متأسفانه این امر محقق نشد، چه به دلیل عدم مطالبه کافی فعالان یا نبود آگاهی لازم، و چه به سبب نوپا بودن این صنف. طبق قانون نظام صنفی کشور، رسیدن به حداقل ۳۰۰ عضو در یک رسته، امکان تشکیل اتحادیه زیرنظر نظام صنفی را فراهم میکند.
این فعال حوزه حجاب گفت: از حدود سال ۱۳۹۱، فعالان این عرصه تقاضاها و پیگیریهایی برای ایجاد اتحادیه و ساماندهی این صنف نوپا انجام دادند، اما نتیجهای حاصل نشد و همراهی لازم از سوی متولیان امر صورت نگرفت. این روند ادامه یافت. پس از آغاز بهکار دولت شهید رئیسی، مطالبات با جدیت بیشتری پیگیری شد و مسئولان نیز به صدای فعالان حوزه توجه نشان دادند.
وی ادامه داد: در این راستا، جلساتی با حضور دستگاههای مختلف از جمله نمایندگان مجلس، وزارت صمت، اتاق اصناف، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعالان حوزه در «ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور» تشکیل شد که در نهایت به تصویب تشکیل اتحادیه کشوری انجامید. متأسفانه پس از حادثه شهادت رییسجمهور، فرآیند تشکیل اتحادیه با وقفه مواجه شد.
مجلس چه کمکی به اتحادیه کشوری تولیدکنندگان پوشاک حجاب کرد؟
سلیمانی گفت: در یکسال و نیم گذشته، پیگیریها از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، نماینده تام الاخیتار وزیر صمت در حوزه عفاف وحجاب، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین «کارگروه ساماندهی مد و لباس» برای محققشدن این هدف ادامه یافته است.
وی افزود: در نهایت، نامهنگاریهای انجامشده توسط خانم قیصری نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع، این مسئله پیگیری شد و همانطور که در اخبار مجلس آمده، او موافقت آقای اتابک وزیر صمت را برای تشکیل این اتحادیه اخذ کردند. سپس با پیگیری وزیر مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت)، موافقت این وزارتخانه نیز جلب شد.
مؤسس انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب گفت: در یکماه اخیر، موضوع به کمیسیون عالی نظارت و اتاق اصناف ایران ارجاع داده شد و با تشکیل اتحادیه کشوری تولیدکنندگان پوشاک حجاب موافقت شد. اکنون در حال کار بر روی چارچوبها هستیم و جلساتی با وزارت صمت و فعالان این حوزه در جریان است تا کدهای کالایی و چهارچوبهای لازم تعریف شود. روند کار ادامه دارد، اما نکته مهم این است که موافقت کلی وزارت صمت اخذ شده و مسئولان ذیربط در حال انجام مقدمات و چهارچوببندی لازم برای تشکیل اتحادیه هستند.
بزودی فراخوان اتحادیه کشوری تولیدکنندگان پوشاک حجاب اعلام میشود
وی در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی کار اجرایی اتحادیه شروع میشود، گفت: پیش از این، یک فراخوان اولیه برای طراحان و تولیدکنندگان پوشاک ایرانی-اسلامی منتشر شد که عمدتاً بر طراحان متمرکز بود، اما استقبال قابلتوجهی از سوی طراحان پوشاک صورت نگرفت. در فراخوان بعدی، اصلاحاتی انجام خواهد شد و فراخوانی مطابق با درخواست دیرینه فعالان حوزه حجاب که خواستار تشکیل اتحادیهای برای پوشاک اسلامی هستند، منتشر خواهد شد. البته طراحی نیز بهعنوان جزئی از تولید، در دل این اتحادیه جای خواهد داشت.
سلیمانی گفت: تشکیل این اتحادیه میتواند به نفع تولیدکنندگان محصولات حجاب باشد. پیش از این، انجمنی با عنوان انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب در این حوزه فعالیت میکرد که البته از مؤسسان آن بودم، اما انجمن یک تشکل مردمنهاد (NGO) و عمدتاً مطالبهگر است و ساختار صنفی ندارد. ما که تولیدکننده پوشاک هستیم، نمیتوانیم فعالیتمان را صرفاً از طریق یک سازمان مردمنهاد ادامه دهیم. باید زیرنظر نظام صنفی کشورکه دهها سال سابقه دارد و در قالب اتحادیهای قانونی فعالیت کنیم تا از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بهصورت قانونمند دفاع شود.
وی ادامه داد: این اتحادیه، یک اتحادیه کشوری تخصصی است که بر اساس اعتقادات دینی و دغدغههای بانوان کشور اعم از محجبه و غیرمحجبه شکل میگیرد و نیاز همه بانوان، حتی برای استفاده در مناسبتهایی مانند محرم، سفر یا اماکن مقدسه، را پوشش میدهد.
این فعال حوزه حجاب با اشاره به ضرورت تشکیل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات حجاب، گفت: اگر نیاز نبود، قانونگذار پیشبینی نمیکرد که هر صنفی با ۳۰۰ عضو میتواند اتحادیه تشکیل دهد. در حال حاضر، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان فراوانی در سطح کشور پراکندهاند، اما وقتی اتحادیه وجود ندارد، تولیدکننده در مواجهه با مشکلاتی مانند مواد اولیه، نقدینگی، اجازه صادرات یا برگزاری نمایشگاه، راهکار مشخصی ندارد. از طرف دیگر، مصرفکننده نیز در صورت مواجهه با کالای معیوب، قیمت نامتعارف یا کالای بیکیفیت، مرجع شکایت مشخصی ندارد. نظام صنفی این چارچوب را تعریف کرده است و نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست. زیرنظر نظام صنفی، هم حقوق مصرفکننده و هم حقوق تولیدکننده در چهارچوبی مشخص دیده میشود.
اتحادیه کشوری تولیدکنندگان پوشاک حجاب به نفع تولیدکنندگان است
وی ادامه داد: وقتی ساختار منسجمی وجود نداشته باشد، کارها پراکنده و بینظم پیش میرود و این به هر دو طرف لطمه میزند. تحت نظر نظام صنفی، الزاماتی مانند آموزش و آزمون برای ورود به رسته تعریف میشود، بازرسی از کارگاهها انجام میگیرد، مسائل ایمنی و فنی رعایت میشود و استانداردسازی محصولات از نظر سایز، کیفیت پارچه و دوخت در کمیتههای فنی بررسی میشود. همچنین سازوکار شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات بین مردم، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان مواد اولیه پیشبینی شده است. بنابراین تشکیل این اتحادیه زیر نظر اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، یک ضرورت است تا بتوانیم بهصورت قانونمند و متمرکز در این حوزه فعالیت کنیم.
سلیمانی گفت: اتحادیه به صورت کشوری و زیر نظر اتاق اصناف ایران تشکیل میشود و این یکی از مزیتهای آن است؛ زیرا فقط محدود به تهران نیست و در سراسر کشور دفتر خواهد داشت. از اتحادیههای استانی و کارگروههای مد و لباس در استانها نیز میتوان کمک گرفت. این کار، یک حرکت بزرگ، انقلابی و دغدغهمندانه است که نیازمند همت بلند و مشارکت کسانی است که سالها در این زمینه مطالعه و فعالیت کردهاند. منافع صنفی تولیدکنندگان نیز در این اتحادیه تأمین خواهد شد.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات ما، مطالبه قانون «کالای فرهنگی حجاب» است که در حال پیگیری با نمایندگان مجلس هستیم. این قانون که مشوقهایی مانند معافیت مالیاتی، بیمهای و تسهیلات مواد اولیه را در بر میگیرد، میتواند ذیل همین اتحادیه کشوری اجرایی شود. متولی فعلی این موضوع، کارگروه ساماندهی مد و لباس است که ماهیت دولتی دارد و ترجیح میدهد تصدیگری مستقیم نداشته باشد. بنابراین میتوان این مشوقها را از طریق اتحادیه به تولیدکنندگان حوزه حجاب رساند تا هم تولید تقویت شود و هم قیمتها برای مصرفکننده مناسبتر شود.
تشکیل اتحادیه در قانون مستلزم ایجاد پیشینه تشکل خاصی نیست
سلیمانی گفت: ما در حوزه پوشاک ایرانی-اسلامی تحت تأثیر کشورهای همسایه هستیم و بازار ما مملو از کالاهای قاچاق و بیکیفیت است. اگر تولیدکنندگان داخلی را با مشوقها تقویت کنیم، قطعاً توانایی جریانسازی و مدیریت بازار را خواهند داشت. یک مزیت مهم اتحادیه کشوری این است که هر استان میتواند بر اساس فرهنگ، سنتها و توانمندیهای بومی خود، پوشاک مناسب منطقهاش را تولید و تقویت کند از سیستان و بلوچستان و بندرعباس تا گیلان و نیازی نیست همه یکسان عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل اتحادیه در قانون مستلزم ایجاد پیشینه تشکل خاصی نیست؛ بلکه وقتی تعداد اعضای یک صنف به ۳۰۰ نفر برسد، میتوانند درخواست تشکیل اتحادیه دهند. اکنون در سطح کشور بیش از ۲۰۰۰ تولیدکننده، طراح و توزیعکننده پوشاک ایرانی-اسلامی فعال هستند که میتوانند زیر چتر این اتحادیه گرد هم آیند. همه علاقهمندان و صاحبتجربههای این حوزه میتوانند مشارکت کنند.
سلیمانی گفت: انشاءالله به زودی فراخوان تشکیل اتحادیه و انتخاب هیئت مدیره آن اعلام خواهد شد. حتی کسانی که مجوز اتحادیههای دیگر را دارند، مانند خودم که تولیدکننده حجاب هستم اما در اتحادیه فعلیام کد آیسیک مرتبط با حجاب ندارم، میتوانند مجوز خود را به تولید حجاب تغییر دهند و از مزایای قانونی این اتحادیه کشوری بهرهمند شوند. در پایان از همه فعالان اتحادیههایی شبکه فراگیر حجاب انجمن ها وتشکلها درخواست میکنم که با فراخوانی که به زودی اعلام می شود همراهی کنند تا به تولید کنندگانی مایل به عضویت در اتحادیه هستند اطلاع رسانی شود.
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