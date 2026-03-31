هدف آمریکا تجزیه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی حسین‌نژاد عصر سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ابعاد مختلف جنگ و تهدیدات دشمنان، بر لزوم هوشیاری و توجه به مؤلفه‌های قدرت ملی تأکید کرد و گفت: در حوزه راهبردی، نگرانی‌های اصلی مربوط به از دست دادن فرماندهان و رهبران است، در حالی که دشمن تنها در پی تأمین منافع خود بوده و سرنوشت دیگر کشورها برایش اهمیتی ندارد.

وی با اشاره به سیاست‌های پیش از انقلاب و دخالت‌های آمریکا در امور ایران افزود: در گذشته، سیاست‌های آمریکا به ایران دیکته می‌شد، اما امروز جمهوری اسلامی خود تولیدکننده قدرت است و در برابر زیاده‌خواهی‌های این کشور مقاومت می‌کند.

فرمانده سپاه آمل با ذکر تاریخچه‌ای از از دست دادن بخش‌های وسیعی از خاک ایران در دوران قاجار و پهلوی تصریح کرد: بیش از شش میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران از دست رفت و تنها یک میلیون و ۶۴۷ هزار کیلومتر مربع باقی مانده است. اما در دوران دفاع مقدس، حتی یک سانتیمتر از خاک کشور به دشمن واگذار نشد.

حسین‌نژاد با اشاره به تهدیدات و فشارهای مستمر دشمنان طی ۴۷ سال گذشته ادامه داد: آنها با انواع راهبردهای فشار، تهدید و ترفندهای مختلف سعی کردند جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرند، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشت.

وی افزود: آمریکا به‌ویژه در سطح راهبردی به دنبال تجزیه ایران و تصاحب خاک آن بود و رسانه‌های وابسته نیز به ابزاری برای این هدف تبدیل شدند. هرچند این توطئه‌ها نتوانستند به هدف خود برسند.

فرمانده سپاه آمل به فتنه دی‌ماه نیز اشاره کرد و گفت: در این دوره، با ایجاد چندصدایی‌ها تلاش شد تا از طریق بحران‌سازی در داخل کشور، محاسبات راهبردی آمریکا به نفع خود تغییر کند. اما حضور مردم و لطف الهی موجب شد که محاسبات دشمن به خطا رود.

سرهنگ حسین‌نژاد در پایان گفت: یکی از برکات انقلاب اسلامی، بسیج اجتماعی و حضور میدانی مردم است که در همه عرصه‌ها همچنان بر قوت و قدرت نظام جمهوری اسلامی افزوده است.

وی همچنین به یک‌جانبه‌نگری قدرت‌های جهانی، به‌ویژه آمریکا و جبهه ناتو، اشاره کرد و افزود: این کشورها همچنان در راستای منافع خود حرکت می‌کنند.