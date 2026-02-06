ایجاد زمینه تشرف ایرانیان مقیم سایر کشورها به سفر عمره مفرده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته برای سفر ایرانیان خارج از کشور به عمره و ظرفیتی که بر مبنای تقاضای این دسته از هموطنان جهت بهره مندی از کاروان های ایرانی ایجاد می شود، این افراد می توانند درخواست های خود را از طریق صندوق پستی الکترونیکی در نظر گرفته شده، ارسال کنند.

بدین جهت همه ایرانیان مقیم خارج از کشور که تمایل به دریافت خدمات عمره را دارند می بایست با ورود به سایت http://vadialtohid.ir/یا http://vadialtohid.com/از طریق پست الکترونیکی ثبت شده آن ، اقدامات لازم را انجام دهند.

متقاضیان مقیم خارج از کشور می‌توانند از یک خدمت تا همه خدمات مربوط به عمره را دریافت نمایند ، به عنوان مثال یک متقاضی فقط نیاز به دریافت خدمات اسکان در هتل ایرانیان را دارد یا متقاضی دیگر نیاز به دریافت فرهنگی ـ مذهبی یا خدمات حمل و نقل درون شهری با کاروان های حج و زیارت را دارد که افراد می توانند متناسب با نیاز خود ، درخواست لازم را ثبت نمایند.

گفتنی است تمامی این خدمات ذکر شده نیز توسط شرکت دارای مجوز از سازمان حج و زیارت و تحت نظارت آن صورت می‌ پذیرد.