  1. استانها
  2. تهران
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

امام جمعه رباط‌کریم: ماه رمضان آغازی برای پایان مهجوریت قرآن باشد

رباط کریم- امام جمعه رباط‌کریم، با تأکید بر اینکه رمضان بهار قرآن است، خواستار بهره‌گیری از این ماه برای انس نسل جوان با کلام وحی و پایان مهجوریت قرآن در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم با اشاره به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان، این ماه را «بهار قرآن» توصیف کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای انس هرچه بیشتر نسل جوان و نوجوان با کلام وحی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و باید از این فرصت برای آشنا نمودن نسل جوان و نوجوانان با قرآن کریم نهایت استفاده را داشته باشیم. مجالس و برنامه‌های قرآنی نباید محدود به این ماه باشد، بلکه امیدواریم رمضان آغازی برای پایان مهجوریت کتاب خدا در میان مؤمنان و مسلمانان باشد.

امام جمعه رباط‌کریم با بیان اینکه رمضان ماه رسیدگی به فقرا و محرومان است، افزود: همدردی و گره‌گشایی از مشکلات نیازمندان از بهترین سنت‌هایی است که باید در این ماه احیا شود. رسیدگی به مستمندان و توجه به یتیمان جامعه، تأسی به سیره شهید این ماه، مولا امیرالمؤمنین(ع) است.

ترابی با اشاره به وصیت امیرالمؤمنین(ع) درباره توجه به ایتام و محرومان، تصریح کرد: با پیوستن به پویش «مسجد همدل» و «نماز جمعه همدل» می‌توان در مسیر عمل به این وصیت گام برداشت و بخشی از نیازهای اقشار آسیب‌پذیر را تأمین کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدات اخیر آمریکا اشاره کرد و گفت: هدف آمریکا از تهدید به حمله نظامی، شکستن اراده ملت ایران است. رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال مرعوب کردن ملت ایران و گرفتن امتیاز در مذاکرات هسته‌ای از طریق نمایش قدرت دریایی است.

امام جمعه رباط‌کریم ادامه داد: آمریکا با وجود دمیدن در شیپور جنگ، از ورود به درگیری گسترده که ممکن است به جنگی منطقه‌ای کشیده شود، پرهیز دارد و با همان سیاست گذشته یعنی ایجاد رعب و ترس می‌خواهد در میز مذاکره امتیاز بگیرد.

ترابی تأکید کرد: ملت ایران ملتی نیست که از تهدیدات هراسی به خود راه دهد یا از حقوق مسلم خود عقب‌نشینی کند. اگر دشمن دست به خطایی بزند، ملت ایران و نیروهای مسلح پاسخی قاطع و عبرت‌آموز خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: محافل سیاسی و نظامی آمریکا نیز تهدیدات جمهوری اسلامی را جدی ارزیابی کرده‌اند و نسبت به تبعات هرگونه اقدام نظامی هشدار داده‌اند. نیرویی که در برابر مقاومت منطقه‌ای ناکام مانده، توان ایستادگی در برابر ایران مقتدر را نخواهد داشت.

کد خبر 6754495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها