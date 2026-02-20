به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی، در خطبههای نماز جمعه این هفته رباط کریم با اشاره به فضیلتهای ماه مبارک رمضان، این ماه را «بهار قرآن» توصیف کرد و بر ضرورت بهرهگیری از این فرصت برای انس هرچه بیشتر نسل جوان و نوجوان با کلام وحی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و باید از این فرصت برای آشنا نمودن نسل جوان و نوجوانان با قرآن کریم نهایت استفاده را داشته باشیم. مجالس و برنامههای قرآنی نباید محدود به این ماه باشد، بلکه امیدواریم رمضان آغازی برای پایان مهجوریت کتاب خدا در میان مؤمنان و مسلمانان باشد.
امام جمعه رباطکریم با بیان اینکه رمضان ماه رسیدگی به فقرا و محرومان است، افزود: همدردی و گرهگشایی از مشکلات نیازمندان از بهترین سنتهایی است که باید در این ماه احیا شود. رسیدگی به مستمندان و توجه به یتیمان جامعه، تأسی به سیره شهید این ماه، مولا امیرالمؤمنین(ع) است.
ترابی با اشاره به وصیت امیرالمؤمنین(ع) درباره توجه به ایتام و محرومان، تصریح کرد: با پیوستن به پویش «مسجد همدل» و «نماز جمعه همدل» میتوان در مسیر عمل به این وصیت گام برداشت و بخشی از نیازهای اقشار آسیبپذیر را تأمین کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدات اخیر آمریکا اشاره کرد و گفت: هدف آمریکا از تهدید به حمله نظامی، شکستن اراده ملت ایران است. رئیسجمهور آمریکا به دنبال مرعوب کردن ملت ایران و گرفتن امتیاز در مذاکرات هستهای از طریق نمایش قدرت دریایی است.
امام جمعه رباطکریم ادامه داد: آمریکا با وجود دمیدن در شیپور جنگ، از ورود به درگیری گسترده که ممکن است به جنگی منطقهای کشیده شود، پرهیز دارد و با همان سیاست گذشته یعنی ایجاد رعب و ترس میخواهد در میز مذاکره امتیاز بگیرد.
ترابی تأکید کرد: ملت ایران ملتی نیست که از تهدیدات هراسی به خود راه دهد یا از حقوق مسلم خود عقبنشینی کند. اگر دشمن دست به خطایی بزند، ملت ایران و نیروهای مسلح پاسخی قاطع و عبرتآموز خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: محافل سیاسی و نظامی آمریکا نیز تهدیدات جمهوری اسلامی را جدی ارزیابی کردهاند و نسبت به تبعات هرگونه اقدام نظامی هشدار دادهاند. نیرویی که در برابر مقاومت منطقهای ناکام مانده، توان ایستادگی در برابر ایران مقتدر را نخواهد داشت.
