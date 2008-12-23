به گزارش خبرنگارمهر، عظیمینژاد از مدتی پیش ساخت موسیقی متن را آغاز کرده و تدوین فیلم را سیاوش کردجان انجام میدهد. تصویربرداری "5:28" که ادای دینی به خاطره قربانیان زلزله بم است، هفته پیش در شهر بم به پایان رسید.
در این فیلم که پیشتر "لرزشهای زندگی" نام داشت، محمدرضا فروتن و لاله اسکندری نقشهای اصلی را بازی کردهاند و بذرافشان فیلمهای تلویزیونی "تنگنا" و "انتقال" را در کارنامه خود دارد.
سایر عوامل پروژه عبارتند از نویسندگان: سارا خسروآبادی، حسین ترابنژاد و بذرافشان، تصویربردار: فریبرز سیگارودی، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح گریم: مهدی حبیبیپور، صدابردار: امیر پرتویزاده، سایر بازیگران: آزیتا لاچینی، سروین رفیعیان، مرتضی کاظمی، رجب بهلولی. محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک.
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