به گزارش خبرنگارمهر، عظیمی‌نژاد از مدتی پیش ساخت موسیقی متن را آغاز کرده و تدوین فیلم را سیاوش کردجان انجام می‌دهد. تصویربرداری "5:28" که ادای دینی به خاطره قربانیان زلزله بم است، هفته پیش در شهر بم به پایان رسید.

در این فیلم که پیشتر "لرزش‌های زندگی" نام داشت، محمدرضا فروتن و لاله اسکندری نقش‌های اصلی را بازی کرده‌اند و بذرافشان فیلم‌های تلویزیونی "تنگنا" و "انتقال" را در کارنامه خود دارد.

سایر عوامل پروژه عبارتند از نویسندگان: سارا خسروآبادی، حسین تراب‌نژاد و بذرافشان، تصویربردار: فریبرز سیگارودی، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح گریم: مهدی حبیبی‌پور، صدابردار: امیر پرتوی‌زاده، سایر بازیگران: آزیتا لاچینی، سروین رفیعیان، مرتضی کاظمی، رجب بهلولی. محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک.

