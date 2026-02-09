نوروزی: ۲۵ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب ارومیه عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری هفدهمین دوره نمایشگاه سراسری کتاب آذربایجان غربی، افزود: نمایشگاه از ۲۳ تا ۳۰ بهمنماه برگزار میشود، در مجموع ۳۱۵ ناشر در آن حضور دارند که ۳۰۵ ناشر کشوری و ۱۰ ناشر استانی هستند، حدود ۲۵ هزار عنوان کتاب در ۱۲۵ هزار جلد عرضه خواهد شد، از این میان ۵ هزار عنوان کتاب با همین تیراژ و جلد موجود است.
وی با بیان اینکه تمامی کتابهای ارائهشده در این نمایشگاه با تخفیف ۳۰ درصدی به علاقهمندان عرضه خواهد شد، ادامه داد: در مرحله نخست، ۲ میلیارد تومان بن خرید کتاب برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است که در صورت استقبال و فروش مناسب، این مبلغ افزایش خواهد یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را از اولویت های برگزاری این نمایشگاه دانست و گفت: وضعیت مطالعه در کشور، به ویژه در استان، مطلوب نیست و نیازمند تقویت عملیاتی و پیوسته فعالیتها در این حوزه هستیم.
نوروزی خاطرنشان کرد: موضوعات عرضهشده در نمایشگاه، گسترهای متنوع از حوزههای کودکان و نوجوانان، کمکآموزشی، دانشگاهی، عمومی، زبان، دفاع مقدس، علوم قرآنی، و آثار نفیس را شامل میشود. همچنین بخشی ویژه با عنوان غرفه مفاخر به معرفی بزرگان فرهنگ و ادب استان اختصاصیافته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: برپایی نمایشگاه، ۳۰ برنامه جنبی در بیش از ۵۰ نوبت اجرا خواهد شد که شامل اجرای نمایش کودک، موسیقی، کارگاههای نقد و بررسی کتاب، نشستهای ادبی و قرآنی، مسابقه نقاشی برای کودکان با شعار «نقاشی بکش، جایزه بگیر»، و همچنین مراسم بزرگداشت مفاخر فرهنگی استان است.
وی افزود: مصطفی رحماندوست، نویسنده و شاعر برجسته کشور، مهمان ویژه این دوره خواهد بود و برنامهای با محوریت رونمایی و بررسی آثار او نیز در جریان نمایشگاه برگزار میشود، زمان بازدید نمایشگاه از ۹ صبح تا ۱۳:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ تعیین شده و آیین افتتاحیه رسمی روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: در سال جاری، ۷۲۲ عنوان کتاب در استان منتشر شده و ۶۷۹ نفر از نویسندگان، مترجمان و گردآورندگان استان در سامانه اهلقلم ثبتنام کردهاند، ارومیه طی پنج دوره متوالی بهعنوان شهر دوستدار کتاب انتخاب شده و امیدواریم با برگزاری موفق این نمایشگاه، امتیاز پایتخت کتاب ایران در سال ۱۴۰۵ را برای ارومیه کسب کنیم.
نوروزی همچنین به عملکرد درخشان روستاهای استان در طرح ملی روستاهای دوستدار کتاب اشاره کرد و گفت: در سال گذشته از میان ۲۷۱ روستای شرکتکننده، ۱۵ روستا برگزیده شدند که دو روستا از آذربایجان غربی، در میان منتخبین کشوری بودند.
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