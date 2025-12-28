قاچاق معکوس دارو چگونه اتفاق می افتد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رضا اکبرزاده، با تأکید بر نقش بازرسی در صیانت از زنجیره تأمین دارو، اظهار داشت: نظارت مستمر و هدفمند مهم‌ترین ابزار سازمان غذا و دارو برای پیشگیری از تخلف، قاچاق و انحراف دارو در بازار است.

وی گفت: بازرسی در حوزه دارو صرفاً برخورد پس از تخلف نیست، بلکه یک فرآیند پیشگیرانه برای حفظ سلامت زنجیره تأمین و اطمینان از دسترسی ایمن بیماران به دارو محسوب می‌شود.

اکبرزاده با اشاره به فشارهای بیرونی بر بازار دارو، افزود: بخشی از چالش‌های موجود، از جمله تحریم‌های مالی و تأخیر در تخصیص ارز، خارج از حوزه اختیارات مستقیم سازمان غذا و دارو است، اما بازرسی‌های هدفمند می‌تواند از تبدیل این فشارها به تخلف و رانت در سطح توزیع جلوگیری کند.

رئیس اداره بازرسی سازمان غذا و دارو ادامه داد: نظارت بر زنجیره توزیع باید از مبدأ تولید و واردات تا سطح عرضه نهایی به‌صورت یکپارچه انجام شود و تکمیل سامانه‌های نظارتی، به ویژه در حوزه رهگیری و ردیابی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش شفافیت دارد.

وی با اشاره به قاچاق معکوس دارو تصریح کرد: ضعف زیرساخت‌های کنترلی در برخی مبادی و کمبود تجهیزات نظارتی، زمینه انحراف دارو را فراهم می‌کند و این موضوع اهمیت تقویت بازرسی‌های میدانی و بین‌دستگاهی را دوچندان می‌سازد.

اکبرزاده تأکید کرد: ارتقای اثربخشی بازرسی‌ها، نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و قضائی در کنار مشارکت مردم در گزارش تخلفات است.