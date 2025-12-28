  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

قاچاق معکوس دارو چگونه اتفاق می افتد

قاچاق معکوس دارو چگونه اتفاق می افتد

رئیس اداره بازرسی اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، گفت: ضعف زیرساخت‌های کنترلی در برخی مبادی و کمبود تجهیزات نظارتی، زمینه انحراف دارو را فراهم می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رضا اکبرزاده، با تأکید بر نقش بازرسی در صیانت از زنجیره تأمین دارو، اظهار داشت: نظارت مستمر و هدفمند مهم‌ترین ابزار سازمان غذا و دارو برای پیشگیری از تخلف، قاچاق و انحراف دارو در بازار است.

وی گفت: بازرسی در حوزه دارو صرفاً برخورد پس از تخلف نیست، بلکه یک فرآیند پیشگیرانه برای حفظ سلامت زنجیره تأمین و اطمینان از دسترسی ایمن بیماران به دارو محسوب می‌شود.

اکبرزاده با اشاره به فشارهای بیرونی بر بازار دارو، افزود: بخشی از چالش‌های موجود، از جمله تحریم‌های مالی و تأخیر در تخصیص ارز، خارج از حوزه اختیارات مستقیم سازمان غذا و دارو است، اما بازرسی‌های هدفمند می‌تواند از تبدیل این فشارها به تخلف و رانت در سطح توزیع جلوگیری کند.

رئیس اداره بازرسی سازمان غذا و دارو ادامه داد: نظارت بر زنجیره توزیع باید از مبدأ تولید و واردات تا سطح عرضه نهایی به‌صورت یکپارچه انجام شود و تکمیل سامانه‌های نظارتی، به ویژه در حوزه رهگیری و ردیابی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش شفافیت دارد.

وی با اشاره به قاچاق معکوس دارو تصریح کرد: ضعف زیرساخت‌های کنترلی در برخی مبادی و کمبود تجهیزات نظارتی، زمینه انحراف دارو را فراهم می‌کند و این موضوع اهمیت تقویت بازرسی‌های میدانی و بین‌دستگاهی را دوچندان می‌سازد.

اکبرزاده تأکید کرد: ارتقای اثربخشی بازرسی‌ها، نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و قضائی در کنار مشارکت مردم در گزارش تخلفات است.

کد خبر 6704363
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها