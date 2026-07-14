به گزارش خبرنگار مهر، حسین کربلایی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی معاونت غذا و داروی دانشگاه و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان یک محموله دارویی در شهر سمنان مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بیش از شش هزار و ۵۰۰ قلم انواع فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی قاچاق، غیرمجاز و تاریخ‌گذشته از انبار متعلق به یک فروشگاه عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی در شهرستان سمنان کشف و ضبط شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به این اقدام نظارتی اظهار کرد: تمامی اقلام کشفی توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو توقیف و از چرخه عرضه خارج شد.

کربلایی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز معاونت غذا و دارو است، تاکید کرد: برای متخلف نیز پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وی افزود: هرگونه اقدامی که سلامت جامعه را تهدید کند، با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماض و مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفظ سلامت جامعه، اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه سلامت، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا با مراجعه حضوری به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری‌های لازم انجام شود.