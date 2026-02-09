به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: در آخرین ساعات روز شنبه هزاران نفر از ساکنان سرزمین اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو تجمع کردند. بر اساس گزارش روزنامه صهیونی هاآرتص، معترضان خواستار کنارهگیری نتانیاهو از قدرت و تشکیل کمیتهای رسمی برای تحقیق درباره ناکامی تلآویو در جلوگیری از طوفانالاقصی (۷ اکتبر ۲۰۲۳/ ۱۵ مهر ۱۴۰۲) شدند.
تظاهرات اخیر در تلآویو کمتر از یک ماه پس از تظاهرات مشابه علیه نتانیاهو انجام شد. کمتر از یک ماه پیش نیز شهرکنشینان مخالف نتانیاهو، علیه او دست به تظاهرات زده و با سر دادن شعارهایی خواستار کنارهگیری وی از قدرت شدند. تقریبا در همه این اعتراضات، معترضان خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره شکست در عملیات ۷ اکتبر هستند. بر اساس گزارشها، نتانیاهو و احزاب ائتلافی او بر تشکیل کمیتهای تحت کنترل خودشان پافشاری میکنند؛ در حالی که اکثر مقامات امنیتی و نظامی خواستار تشکیل کمیته بررسی حکومتی زیر نظر دیوان عالی قضایی و مستقل از کابینه نتانیاهو هستند؛ مشابه «کمیته آگرانات» که پس از جنگ ۱۹۷۳ تشکیل شد و مقامات سیاسی و نظامی وقت را مسؤول شکست در جنگ یوم کیپور دانست.
پیش از این نیز «رونن بار» رئیس سابق سازمان امنیت داخلی (شاباک) که ۷ ماه پیش تحت فشار نتانیاهو از ریاست شاباک کنار رفت، در «کنفرانس سایبری ۲۰۲۵» در دانشگاه تلآویو با حمله به نتانیاهو، او را مسؤول شکست ۷ اکتبر دانست و خطاب به نخستوزیر جنجالی رژیم گفت: بهتر است مسؤولیت شکستها را به عهده بگیری، نه اینکه دستاوردهای جنگ غزه را برای خودت بدانی!
دیگر چهرهها و سیاستمداران صهیونیست نیز نتانیاهو را مسؤول شکست در برابر فلسطینیها در عملیات ۷ اکتبر حماس میدانند و هفته گذشته «یائیر لاپید» رئیس اپوزیسیون دولت صهیونیستی، در واکنش به اظهارات اخیر نتانیاهو درباره وقایع ۷ اکتبر، روایت نتانیاهو را به چالش کشید و تأکید کرد نتانیاهو پیش از وقوع این تحولات، از سطح تهدیدهای امنیتی آگاه بوده و نمیتواند مسؤولیت این شکست را از خود سلب کند. رئیس اپوزیسیون دولت صهیونیستی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، نتانیاهو را به تلاش برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقتیاب رسمی متهم کرد و گفت: نتانیاهو در تلاش است روایت دلخواه خود را بر فضای سیاسی - رسانهای اسرائیل تحمیل کند.
فرار نتانیاهو از تشکیل کمیته حقیقتیاب
با گذشت بیش از ۲ سال از عملیات استثنایی طوفانالاقصی که در تاریخ صهیونیستها مرگبارترین حادثه پس از موضوع غیرمستند و صرفا ادعایی هولوکاست محسوب میشود، نتانیاهو همچنان از تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل برای تحقیق درباره دلایل شکست بزرگ رژیم در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ سر باز میزند. حماس در این حمله بیش از ۱۲۰۰ اسرائیلی را به هلاکت رساند و ۲۵۰ نفر را به اسارت گرفت.
طی ۲ سال گذشته نتانیاهو بارها این بهانه را مطرح کرده که انجام تحقیقات باید تا پایان جنگ به تعویق بیفتد و اکنون که جنگ تمام شده، خانوادهها و بازماندگان هلاکشدگان و اسرای سابق و ساکنان شهرکهای صهیونیستنشین خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل با اختیار تام هستند. در ساختار حقوقی رژیم «کمیسیون دولتی تحقیق» قدرتمندترین سازوکار نظارتی است؛ نهادی مستقل از دولت که اختیار بررسی فجایع و تصمیمات کلان را دارد اما نتانیاهو تاکنون مانع تشکیل چنین سازوکاری شده است.
در مقابل، نتانیاهو سازوکاری موازی را انتخاب کرده که به او امکان میدهد ترکیب اعضا و نتیجه تحقیقات را مطابق میل خود کنترل کند. مخالفان میگویند این ترفند برای حفاظت از نتانیاهو از اتهامات مناسب است اما برای کشف حقیقت درباره شکست بزرگ ۷ اکتبر مناسب نیست. ماه گذشته نیز نتانیاهو در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) بار دیگر تأکید کرد هیچ کمیتهای تحت اشراف دیوان عالی تشکیل نخواهد شد و پس از این ادعای او، اعضای «شورای اکتبر» حاضر در جلسه پارلمان، به منظور مخالفت با نتانیاهو، به او پشت کردند.
به گفته کارشناسان، نتانیاهو میخواهد پیش از انتخابات سال آینده، کمیسیون دستنشانده خود را ایجاد کند تا مانع انجام تحقیقات مستقل توسط دولت آینده این رژیم شود. نظرسنجی مؤسسه مطالعات امنیت قومی در اواخر اکتبر نشان داد ۷۵ درصد اسرائیلیها از تشکیل کمیته حقیقتیاب تحت نظر دیوان عالی حمایت میکنند.
درخواست اکثر صهیونیستها برای کنارهگیری نتانیاهو
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد بخش قابل توجهی از افکار عمومی سرزمین اشغالی معتقدند دوران حضور بنیامین نتانیاهو در رأس قدرت به پایان رسیده و او باید صحنه سیاست را ترک کند.
نتایج نظرسنجیای که روزنامه «معاریو» منتشر کرده، حاکی از آن است ۵۳ درصد پاسخدهندگان معتقدند نتانیاهو باید به فعالیت سیاسی خود پایان دهد؛ ۳۰ درصد آنها بر این باورند او به اسرائیل آسیب میزند و ۲۳ درصد نیز اعلام کردهاند نتانیاهو در کنار برخی دستاوردها، اشتباهاتی داشته و اکنون زمان آن رسیده «با حفظ آبرو» از سیاست کنار برود. در مقابل، ۳۸ درصد معتقدند هنوز زمان پایان فعالیت سیاسی او فرا نرسیده و وی باید در انتخابات آینده کنست نامزد شود.
بنیامین نتانیاهو ۷۷ ساله، فعالیت سیاسی خود را سال ۱۹۸۸ به عنوان نماینده کنست از حزب لیکود آغاز کرد و تاکنون در ۶ کابینه مختلف طی ۳ دوره نخستوزیری بر مسند قدرت بوده است. نخستین دوره او بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹، دومین دوره از ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ و دوره کنونی او از دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شده که با اعتراضات علیه ناتوانی وی در اداره امور، اتهام به فساد و شکست در جنگ، همراه شده است.
پیشتر نیز نظرسنجی کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان داده بود ۵۷ درصد اسرائیلیها خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. بر اساس نظرسنجی کانال ۱۲ عبری، در صورتی که انتخابات همین امروز برگزار شود، احزاب مخالف نتانیاهو ۷۲ کرسی کنست را از آن خود خواهند کرد و احزاب ائتلاف حاکم اکثریت را از دست خواهند داد و فقط ۴۸ کرسی را کسب خواهند کرد.
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