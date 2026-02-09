به گزارش خبرگزاری مهر، بازداشت لتیفا ابوچکرا خبرنگار پرستیوی در بریتانیا، در شرایطی صورت گرفته است که فشارها و محدودیتها علیه فعالیتهای مرتبط با حمایت از فلسطین در این کشور افزایش پیدا کرده است.
ابوچکرا، روزنامهنگار ۳۵ ساله و ساکن لندن، هنگام سفر به شهر بیرمنگام برای شرکت در مراسم رونمایی «جنبش ضدصهیونیستی» (AZM) بازداشت شد. این گروه بهتازگی تأسیس شده و مواضعی انتقادی نسبت به صهیونیسم و سیاستهای رژیم صهیونیستی دارد.
پلیس بریتانیا با تأیید این بازداشت اعلام کرد که اقدام صورتگرفته در چارچوب تدابیر امنیتی مرتبط با برگزاری این گردهمایی بوده است. در همین حال، برخی فعالان و گروههای مدنی این اقدام را سیاسی دانسته و آن را نتیجه فشار لابیهای حامی رژیم صهیونیستی ارزیابی کردهاند.
لتیفا ابوچکرا از مجریان و تحلیلگران برنامه «فلسطین؛ محرمانه زدایی» -«Palestine Declassified»- در شبکه پرستیوی است؛ برنامهای که به بررسی سیاستهای رژیم صهیونیستی و نقش جریانهای حامی آن در کشورهای غربی میپردازد. مراسم جنبش AZM که قرار بود در محل «Old Print Works» در بیرمنگام برگزار شود، پیش از برگزاری لغو شد. مسئولان محل برگزاری دلیل این تصمیم را نگرانیهای ایمنی اعلام کردند.
در فهرست سخنرانان این رویداد، نام دیوید میلر، استاد پیشین دانشگاه بریستول که در سال ۲۰۲۱ از این دانشگاه اخراج شد، و رحمه العدوان، پزشک بریتانیایی-فلسطینی که پیشتر بهدلیل فعالیتهای رسانهای مرتبط با فلسطین بازداشت شده بود، دیده میشد.
بازداشت ابوچکرا در شرایطی رخ داد که سرکوب فعالیتهای حامی فلسطین تحت دولت نخستوزیر بریتانیا، کییر استارمر، در حال تشدید است؛ دولتی که در حال گسترش اختیارات پلیس برای محدود کردن اعتراضات است. منتقدان، از جمله گروههای حقوق بشری و فعالان مخالف این اقدامات، عنوان میکنند که این گونه رفتارها سرکوبگرانه، آزادی بیان را خفه میکند و بهطور خاص همبستگی با فلسطین را هدف میگیرد.
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