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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد بندرعباس شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد بندرعباس شد

بندرعباس- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استقبال رسمی مسئولان در  فرودگاه شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس وارد استان هرمزگان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استقبال رسمی محمد آشوری تازیانی و جمعی از مسئولان استان هرمزگان در فرودگاه بین‌المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس وارد استان هرمزگان شد.

این سفر با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه ارتباطات انجام شده است.

سید ستار هاشمی در این سفر پروژه های مخابراتی از جمله پروژه اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری، سایت 5G بندرعباس و سایت 4G روستای زاکین را به نمایندگی از ۲۳۷ پروژه مخابراتی را مورد افتتاح قرار می دهد.

نشست با فعالان حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال هرمزگان و حضور در شورای اداری استان هرمزگان از دیگر برنامه‌های سید ستار هاشمی در سفر به بندرعباس است.

کد مطلب 6743842

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