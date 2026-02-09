وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد بندرعباس شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استقبال رسمی محمد آشوری تازیانی و جمعی از مسئولان استان هرمزگان در فرودگاه بینالمللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس وارد استان هرمزگان شد.
این سفر با هدف بررسی وضعیت زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات استان و پیگیری برنامههای توسعهای در حوزه ارتباطات انجام شده است.
سید ستار هاشمی در این سفر پروژه های مخابراتی از جمله پروژه اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری، سایت 5G بندرعباس و سایت 4G روستای زاکین را به نمایندگی از ۲۳۷ پروژه مخابراتی را مورد افتتاح قرار می دهد.
نشست با فعالان حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال هرمزگان و حضور در شورای اداری استان هرمزگان از دیگر برنامههای سید ستار هاشمی در سفر به بندرعباس است.
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