لطفی: سالانه ۲۰ هزار تن انواع آبزیان در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور لطفی ظهر دوشنبه در گردهمایی تعاونی های پرورش ماهی استان و بررسی مشکلات آنان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: امسال نیز بالای ۲۰ هزار تن انواع آبزیان در استان تولید می شود که در مقایسه با پارسال رشد خوبی دارد.

وی با اشاره به پیش بینی تولید ۷ هزار و ۷۰۰ تن ماهی درمنابع آبی سردآبی استان، افزود: ۶۲ منبع تولید ماهیان سردآبی و ۷۰ استخر دومنظوره در استان فعال است و پیش بینی می شود امسال ۷ هزار و ۷۰۰ تن ماهی در منابع سردآبی استان تولید و روانه بازار شود.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی تولید ۱۰ میلیون قطعه بچه ماهی در منبع آبی شهید کاظمی پلدشت نیز گفت: این ماهی‌ها شامل کپور، فیتوفاک، بیگ‌هد و آمور هستند که طبق برنامه مستمر سالانه، بعد از طی ۵ ماه دوره پرورش و رساندن به اوزان ۵ تا ۱۵ گرم در منابع آبی استان رها سازی می‌شوند.

وی نبود واحد تولید خوراک آبزیان را از مهمترین مشکلات تعاونی های شیلات استان دانست و افزود: هم اکنون نیاز استان ۲۰ هزار تن خوراک آبزیان هست و در استان واحدی در این زمینه نداریم.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی از برنامه ریزی برای ایجاد مزارع تولید و پرورش آرتمیا در سواحل دریاچه ارومیه خبر داد و عنوان کرد: در حاشیه دریاچه ارومیه، بخصوص در ساحل شرقی آن نقاطی بلامانع است که در طول سال به آب شور مطمئن دسترسی وجود دارد و می توان با رعایت مسائل زیست محیطی امکان پرورش آرتمیا را در این مناطق داشته باشیم.

وی افزود: حداقل آب شور مورد نیاز برای هرهکتار از مزارع تولید و پرورش آرتمیا، حدود ۲۰ هزار مترمکعب آب با شوری تا ۷۰ پی پی ام است که میتوان از طریق کانالهای زه آب و حفر چاه در بستر و حاشیه دریاچه، آب مورد نیاز را برای فعالیت این مزارع در مناطق ذکرشد، تامین کرد، ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم شوری آب چاه های شور در سواحل دریاچه به نسبت زیاد است و باید تعدیل شود تا آرتمیا قابلیت رشد داشته باشد.