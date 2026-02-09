به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعدازظهر دوشنبه در مرااسم افتتاح طرح‌های خورشیدی اظهار کرد: رئیس جمهور تاکید زیادی بر اجرای طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی دارند و در استان بوشهر با توجه به تعداد بالای روزهای آفتابی، این طرح‌ها در اولویت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی در استان بوشهر واگذار شده و میزان برق تولیدی نیز در استان بوشهر، نسبت به آغاز دولت چهاردهم، ۳۰ برابر شده است.

استاندار بوشهر ابراز کرد: اکنون ۱۴ طرح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی با مجموع ۴۴.۸ مگاوات در شهرستان دشتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

زارع ابراز کرد: بیش از هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌های نیروگاه خورشیدی سرمایه‌گذاری شده است.

در آیینی با حضور استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر، فرماندار دشتی، امام جمعه خورموج و مدیران استانی و شهرستانی، ۱۴ طرح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی با دستور دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.