  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

۱۰۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شد

۱۰۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: تاکنون بیش از هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی در استان بوشهر واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعدازظهر دوشنبه در مرااسم افتتاح طرح‌های خورشیدی اظهار کرد: رئیس جمهور تاکید زیادی بر اجرای طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی دارند و در استان بوشهر با توجه به تعداد بالای روزهای آفتابی، این طرح‌ها در اولویت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی در استان بوشهر واگذار شده و میزان برق تولیدی نیز در استان بوشهر، نسبت به آغاز دولت چهاردهم، ۳۰ برابر شده است.

استاندار بوشهر ابراز کرد: اکنون ۱۴ طرح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی با مجموع ۴۴.۸ مگاوات در شهرستان دشتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

زارع ابراز کرد: بیش از هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌های نیروگاه خورشیدی سرمایه‌گذاری شده است.

در آیینی با حضور استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر، فرماندار دشتی، امام جمعه خورموج و مدیران استانی و شهرستانی، ۱۴ طرح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی با دستور دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

کد مطلب 6744254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه