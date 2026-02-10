به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و وقوع سیل در آذرماه سال جاری، خساراتی به بخش‌های مختلف استان هرمزگان وارد شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع سیل، با پیگیری آقای ، رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ، مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور و مدیران ستادی وزارتخانه های مرتبط به استان دعوت شدند و در جلسه ستاد بحران حضور یافته و از مناطق آسیب دیده بازدید کردند.

جانشین اول و مسئول ارشد هماهنگی استان بیان کرد: تاکنون، مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان به صورت بلاعوض به حساب سرپرستان خانوارهای آسیب دیده واجد شرایط در سطح استان واریز شده است و این روند همچنان ادامه دارد. شهرستان‌های سیریک، جاسک و قشم در اولویت این پرداخت‌ها قرار داشتند.

حسن زاده تأکید کرد: این پرداخت‌ها با همکاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرمانداران و بخشداران صورت گرفته است.

حسن‌زاده با اشاره به تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی ذیل وزارت اقتصاد از سال ۱۳۹۹، اظهار داشت: این صندوق در زمان بروز حوادث طبیعی، به پرداخت غرامت به سرپرستان خانوارهای دارای کد اشتراک برق اقدام می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت غرامت خسارت دیدگان به طور کامل انجام خواهد شد که بخشی از این خسارات مربوط به اماکن مسکونی بوده است.