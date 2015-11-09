روش های سنتی پاسخگوی مقابله با آسیب های نوپدید اجتماعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه کردونی ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: آسیب های نوپدید اجتماعی مانند استفاده از شبکه های مجازی، یک پدیده اجتماعی است و تنها کشور ما درگیر این مسئله نیست.

کردونی افزود: باوجود برخی شاخص های نامطلوب در کشور، از بسیاری از نقاط جهان وضعیت بهتری داریم و برای ورود به مسائل اجتماعی باید نگاه واقع گرایانه داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر موضوعی را بیش از اندازه واقعی بزرگ کنیم، حساسیت مردم از بین می رود و دولت هم برای حل آن موضوع نمی تواند کاری انجام دهد.

وی به بیان مشکلات موجود در حوزه آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: تقریبا در ۱۲ سال اخیر، روند صعودی و بدون کاهش طلاق را شاهد بودیم و با مسائل اعتیاد کودکان و خودکشی مواجه هستیم که البته در وضعیت خودکشی جزو کشورهای با نرخ پایین در دنیا محسوب می شویم.

دولت برای کاهش آسیب های اجتماعی برنامه دارد

مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر پرهیز از کلی گویی در مسائل اجتماعی بیان کرد: برای رسیدن به یک وضعیت واقعی در مواجهه با مسائل اجتماعی باید از کلی گویی اجتناب کنیم.

کردونی ادامه داد: رئیس جمهور در مراسم تحلیف خود به صراحت مقوله آسیب های اجتماعی را مطرح کرد و گفت برای آن برنامه دارد. دولتی که به این موضوع حساس است و برای آن برنامه دارد، ما را در رسیدن به موفقیت امیدوارتر می کند.

وی با بیان اینکه از بابت ضعف مدیران نگرانی هایی به وجود آمده است خاطرنشان کرد: در اقصی نقاط کشور مردم بدون دخالت دولت حضور موثری در کمک به همنوعان دارند و از طرفی سطوح هماهنگی دولت با دانشگاه ها و مناطق در دوسال اخیر کم نظیر بوده است.

وی به چالش های اجتماعی اشاره و اظهار کرد: با روش های سنتی نمی توانیم با پدیده های نوظهور مقابله کنیم و به عنوان نمونه برای تحکیم خانواده نباید از روش ۲۰ سال پیش استفاده کرد.

گلستان جزو استان های فقیر کشور است

مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه حق نداریم مردم را ناامید کنیم گفت: نباید جامعه را ناامید کرد زیرا جامعه ای که به اصلاح امید نداشته باشد هیچ سیاستی در آن به درستی پیش نمی رود.

روزبه کردونی افزود: رویکرد ما در مسائل اجتماعی باید منطقه ای باشد و با رویکرد ملی نمی توانیم برای همه مناطق کشور نسخه تجویز کنیم.

کردونی در ادامه به وضعیت استان گلستان در زمینه آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: گلستان در زمینه فقر در رتبه هشت استان فقیر کشور قرار دارد و در زمینه توسعه انسانی جزو ۱۰ استان با کمترین شاخص است.

وی افزود: از نظر تحت پوشش بهزیستی نسبت به جمعیت استان جزو ۶ استان پایین کشور و میانگین آن ۵۵ نفر به ازای هر یک هزار نفر است که با میانگین کشوری نزدیک است.