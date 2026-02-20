رمضان داغ فوتسال زنان/ اوج هیجان در کورس قهرمانی و بقا

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه مبارک رمضان هفتههای پایانی لیگ برتر فوتسال زنان ایران حال و هوای متفاوتی به خود گرفته و مسابقات پس از افطار برگزار میشود. هفته هجدهم رقابتها جمعه اول اسفند از ساعت ۲۰ پیگیری خواهد شد. هفتهای که هم در کورس قهرمانی و هم در جدال بقا میتواند معادلات جدول را دستخوش تغییر کند.
نبرد بقا برابر آخرین امیدهای قهرمانی
در ملارد ایران زمین که با ۸ امتیاز در رتبه یازدهم قرار دارد میزبان پالایش نفت آبادان خواهد بود. شاگردان پریسا امامی زاده با ۳۹ امتیاز و خط حملهای خطرناک هنوز نیمنگاهی به بالای جدول دارند و برای زنده نگه داشتن امیدهای خود به سه امتیاز نیاز دارند. با این حال انگیزه بالای ایران زمین برای فرار از سقوط میتواند این بازی را از حالت قابل پیشبینی خارج کند.
جدال سرنوشتساز صدر جدول
حساسترین دیدار هفته در تهران برگزار میشود جایی که استقلال تهران صدرنشین ۴۸ امتیازی به مصاف فولاد هرمزگان تیم سوم جدول میرود. استقلال با بهترین خط حمله لیگ و تفاضل گل چشمگیر در صورت پیروزی گام بلندی به سوی قهرمانی برمیدارد. در مقابل فولاد برای اینکه فاصله را کاهش دهد و کورس را داغ نگه دارد چارهای جز امتیاز گرفتن در این مسابقه شش امتیازی ندارد.
تقابل انگیزه بقا و تثبیت جایگاه
در دیگر مسابقه هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال زنان صنعت مس رفسنجان برابر گلبرگ تاکستان صفآرایی میکند. مس برای فاصله گرفتن از نیمه پایینی جدول به امتیاز این بازی خانگی چشم دوخته و گلبرگ با ۳۱ امتیاز به دنبال تثبیت جایگاه خود در جمع تیمهای بالانشین است. دیداری که میتواند برخلاف اختلاف جایگاه دو تیم نزدیک و پایاپای دنبال شود.
دوئل مرگ و زندگی در پایین جدول
مس کرمان با ۲۹ امتیاز در خانه میزبان هیئت فوتبال خراسان رضوی است. کرمانیها امیدوارند با کسب سه امتیاز چند پله صعود کنند اما نماینده خراسان برای حفظ فاصله از منطقه خطر میجنگد و بعید است به راحتی امتیاز واگذار کند. در پایین جدول تقابل پالایش نفت اصفهان و ملی حفاری خوزستان از اهمیت ویژهای برخوردار است. هر دو تیم برای بقا تلاش میکنند و نتیجه این مسابقه میتواند معادلات سقوط را تغییر دهد جایی که هر امتیاز حکم طلا را دارد. در اصفهان نیز سپاهان اصفهان برابر نفت امیدیه قرار میگیرد. سپاهان برای خروج از بحران و بهبود جایگاهش نیازمند پیروزی است در حالی که نفت امیدیه با ۳۰ امتیاز به دنبال حفظ موقعیت خود در نیمه بالای جدول و نزدیکتر شدن به جمع مدعیان است.
هفته هجدهم در شرایطی برگزار میشود که هم رقابت برای قهرمانی به اوج رسیده و هم جدال تیمهای پایین جدول برای بقا نفسگیر شده است. شبی که میتواند مسیر هفتههای پایانی لیگ را تا حد زیادی مشخص کند.
برنامه کامل دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:
*ایران زمین ملارد - پالایش نفت آبادان
*استقلال تهران - فولاد هرمزگان
*صنعت مس رفسنجان - گلبرگ تاکستان
*مس کرمان - هیئت فوتبال خراسان رضوی
*پالایش نفت اصفهان - ملی حفاری خوزستان
*سپاهان اصفهان - نفت امیدیه
