اندونزی مهیای اعزام نیروی نظامی به غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ارتش اندونزی از آمادگی برای استقرار احتمالی نیروهای خود در نوار غزه در چارچوب ماموریت «شورای بین‌المللی صلح» خبر داد که بخشی از طرح دونالد ترامپ رئیس جممهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه است.

آمادگی ارتش اندونزی برای استقرار نیروی نظامی در غزه، بخشی از طرحی راهبردی است که رئیس جمهور اندونزی دستور اجرای آن را داده است.

مارولی سیمانجونتاک رئیس ستاد ارتش اندونزی گفت: ارتش آموزش افرادی را که می ‌توان ماموریت حفظ صلح در غزه را به آنان سپرد، آغاز کرده است. آموزش کسانی را که می‌توانند صلح ساز شوند آغاز کردیم که شامل یگان‌های مکانیزه و درمانگر نیز می‌شود.

رئیس ستاد ارتش اندونزی افزود: تعداد نیروهایی که در غزه مستقر خواهند شد و زمان آن هنوز مشخص نشده است ولی هر تیپ معمولا از 5 تا 8 هزار نیروی تشکیل می‌شود. ما اکنون بر تجهیز و آماده سازی افراد متمرکز هستیم.

منابع صهیونیستی پیش از این از آماده سازی منطقه‌ای بین رفح و خان یونس در جنوب غزه برای استقرار نظامیان اندونزیایی در آنجا خبر داده بودند.

قرار است رئیس جمهور اندونزی به منظور شرکت در نشست شورای صلح به ریاست دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کند.

سوبیانتو قبلا اعلام کرده بود که کشورش آماده اعزام بیست هزار سرباز اندونزی به غزه است.