آغاز اجرای طرح پایلوت «تغذیه نوین» در دانشگاه علامه از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه علامه در اطلاعیه ای ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه‌های تابستانی (شهید مطهری، شهید عضدی و شهید مهدیه) اعلام‌کرد: در راستای اجرای طرح پایلوت «تغذیه نوین» مطابق با مدل اجرایی صندوق رفاه دانشجویان، امکان بهره‌مندی از خدمات تغذیه با شرایط زیر فراهم شده است و از امروز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ (این طرح به‌صورت محدود و تا زمان برقراری امکان اجرای پایلوت از سوی صندوق رفاه، معتبر است).

دانشجویان واجد شرایط آموزشی و دارای مجوز استفاده از خدمات رفاهی، می‌توانند با بهره‌مندی از یارانه صندوق رفاه و پرداخت سهم خود، نسبت به رزرو وعده ناهار مطابق برنامه غذایی اعلام‌شده در سامانه مربوطه اقدام نمایند.

۱. متقاضیان می‌توانند برای آگاهی از فرآیند رزرو، به فایل راهنمای پیوست مراجعه نمایند.

۲. دانشجویان لطفاً در هنگام انتخاب سالن غذاخوری، به محل اسکان خوابگاه خود توجه ویژه داشته باشند.