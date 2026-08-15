افزایش ابر در آسمان همدان تا فردا ادامه دارد

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز یکشنبه به‌تدریج از میزان ابر در آسمان استان کاسته و آسمان در بیشتر نقاط همدان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا امروز حدود یک درجه سلسیوس افزایش می‌یابد و تا اواخر هفته تغییرات دمایی چشمگیری پیش‌بینی نمی‌شود، ادامه داد: روز پنجشنبه افزایش موقتی دما در حدود ۲ درجه سلسیوس مورد انتظار است اما پس از آن دمای بیشینه در استان کاهش خواهد یافت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به تداوم هوای نسبتاً گرم در استان، گفت: هرچند در مقایسه با هفته‌های گذشته از شدت گرما کاسته شده است اما هوای نسبتاً گرم همچنان در همدان تداوم دارد.

وی افزود: در برخی ساعات روز به‌ویژه در اواسط روز افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و پدیده غبار رقیق نیز کم‌وبیش در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت.

باقری شکیب خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای هوای ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۱۵ و ۳۶ درجه سلسیوس ثبت شده است.

وی افزود: در شبانه روز گذشته بهار با ۱۴ درجه سلسیوس خنک‌ترین و نهاوند و اسدآباد با ۳۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه‌های استان همدان بودند.