به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: بانوان ایرانی در مقاطع مختلف تاریخی از دوران نهضت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا رویدادهای معاصر نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور بانوان در تجمعات شبانه، افزود: این حضور جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و نقش‌آفرینی زنان ایرانی در رویدادهای ملی به شمار می‌رود و می‌تواند در تقویت همبستگی و پویایی اجتماعی اثرگذار باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: در راستای تجلیل از نقش بانوان و بهره‌گیری از ظرفیت نمادهای شهری طراحی المانی با عنوان «پرچم نور» در دستور کار قرار گرفته است و این اثر با استفاده از نماد پرچم جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و پس از تکمیل در محل پرچم میدان جهاد همدان نصب خواهد شد.

رضایی بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و نظرات صاحب‌نظران در مراحل طراحی و اجرای این اثر تاکید کرد و گفت: با توجه به تدوین طرح جامع المان‌های شهری انتظار می‌رود المان «پرچم نور» افزون بر بازتاب جایگاه بانوان در جامعه ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی شهر همدان را نیز به نمایش بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: همدان با پیشینه تاریخی و فرهنگی خود و عناوینی همچون دارالمومنین، دارالمجاهدین و پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین ظرفیت مناسبی برای خلق آثار شهری الهام‌بخش و هویت‌آفرین دارد؛ آثاری که بتوانند یادآور افتخارات گذشته و دستاوردهای معاصر این دیار برای نسل‌های آینده باشند.