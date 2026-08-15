حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مأموریت کارگروه مشترک صلح و سازش اداره‌کل زندان‌های خوزستان و معاونت حل اختلاف در پرونده‌های قصاص، اظهار کرد: این کارگروه با هدف ایجاد زمینه صلح و جلب رضایت اولیای دم به شهر الهایی اعزام شد؛ پرونده‌ای که در آن، طرفین از یک عشیره و از بستگان نزدیک یکدیگر بودند و وقوع حادثه، کدورت و اندوه عمیقی میان خانواده‌ها ایجاد کرده بود.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان در خصوص روند این مأموریت صلح‌یارانه بیان کرد: اعضای کارگروه با حضور در منزل اولیای دم، ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، زمینه گفت‌وگوی مستقیم و بررسی راه‌های دستیابی به توافق را فراهم کردند و با برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌های مستمر، تلاش شد تا فضای لازم برای تصمیم‌گیری درباره گذشت و پایان اختلاف ایجاد شود.

وی با بیان اینکه پرونده‌های قصاص از دشوارترین پرونده‌های حوزه صلح و سازش هستند، عنوان داشت: در این‌گونه پرونده‌ها، جلب رضایت خانواده داغدار نیازمند صبر، اعتمادسازی، تدبیر و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و بومی است و صلح‌یاران باید با رعایت حرمت خانواده مقتول و درک شرایط روحی آنان، مسیر گفتگو را با دقت دنبال کنند.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان ضمن تشریح نقش ظرفیت‌های محلی در این پرونده افزود: حضور معتمدان، ریش‌سفیدان و بزرگان عشیره در کنار کارگروه، زمینه نزدیکی دیدگاه‌ها و کاهش فاصله میان طرفین را فراهم کرد و در جریان مذاکرات، روحیه گذشت و بخشش بر فضای اختلاف غلبه یافت.

حجت الاسلام امانت‌بهبهانی با اشاره به همراهی اداره‌کل زندان‌های خوزستان در این فرآیند ادامه داد: مدیرکل زندان‌های استان و اعضای کارگروه مشترک در کنار مجموعه قضایی، تلاش کردند از تمامی ظرفیت‌های موجود برای رسیدن به صلح استفاده شود و این همراهی در پیشبرد مذاکرات و ایجاد زمینه اعتماد میان طرفین مؤثر بود.

وی درخصوص نقش مجموعه‌های اجتماعی و مذهبی در پرونده‌های قصاص گفت: در خوزستان، ظرفیت عشایر، شیوخ، ریش‌سفیدان، معتمدان و چهره‌های مورد اعتماد مردم، پشتوانه‌ای مهم برای حل اختلافات سنگین به شمار می‌رود و استفاده درست از این ظرفیت می‌تواند زمینه پایان دادن به بسیاری از نزاع‌هایی را فراهم کند که ادامه آن آثار خود را بر خانواده‌ها و جامعه باقی می‌گذارد.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان تصریح کرد: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، حرکت از مسیر خشم و انتقام به سمت گفت‌وگو و بخشش است؛ مسیری که با تلاش صلح‌یاران و همراهی بزرگان محلی دنبال شد و در نهایت، اولیای دم برای گذشت و پایان دادن به این اختلاف اعلام آمادگی کردند.

حجت الاسلام امانت‌بهبهانی از تلاش اعضای کارگروه مشترک صلح و سازش، معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه و همراهی اولیای دم قدردانی کرد و ادامه داد: گذشت در پرونده‌های قصاص از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ دینی و اجتماعی مردم خوزستان است و هرگاه این ظرفیت در کنار سازوکارهای قانونی قرار گیرد، می‌تواند به احیای روابط اجتماعی و بازگشت آرامش به خانواده‌ها کمک کند.

وی بیان کرد: پرونده همچنان مراحل قانونی خود را طی می‌کند و پس از تحقق کامل توافقات و انجام تشریفات لازم، اقدامات قانونی مربوط به صلح و سازش دنبال خواهد شد.