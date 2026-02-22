۳ متهم دستبرد به خانه های مسکونی در مشهد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت از خانه های مسکونی در منطقه رضاشهر و بهارستان کلانشهر مشهد، دستورات ویژه به کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل پلیس آگاهی مشهد صادر شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: اقدامات فنی کارآگاهان آغاز و در کمترین زمان ممکن هویت سه عضو این باند شناسایی و در چتر اطلاعاتی پلیس قرار گرفتند. پس از هماهنگی قضایی و در عملیاتی ضربتی ،متهمین که با خودروی سواری شاهین اجاره ای قصد سرقت در شهرستان طرقبه را داشتند، در کمین کارآگاهان زمین گیر شدند.

وی گفت: خودروی مورد استفاده توقیف و تعداد زیادی طلاجات، سنگ های گران قیمت و ساعت های مسروقه از متهمان کشف شد.

مرادی افزود: سرکرده این باند که دارای ۱۷ فقره سابقه کیفری می باشد، تاکنون به ۴فقره سرقت منزل در سطح شهر مشهد اعتراف و تحقیقات پلیس از متهمان همچنان ادامه دارد.