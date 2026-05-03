شناسایی بیش از ۱۳ هزار برداشت غیرمجاز از شبکه آب مشهد 

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی و کشف بیش از ۱۳هزار انشعاب غیرمجاز اظهار کرد: همکاران ما در سال ۱۴۰۴ موفق شدند ۱۳ هزار و ۱۰۰ مورد برداشت غیرمجاز از شبکه آب در مشهد را شناسایی و تعیین تکلیف کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: از این تعداد انشعاب غیرمجاز کشف‌ شده، ۳۸۰۰ فقره پس از طی فرآیندهای قانونی، به انشعاب مجاز تبدیل شده‌؛ اقدامی که با هدف رعایت حقوق مشترکان و جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند آبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به جمع‌آوری ۹۳۰۰ انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان مشهد، تصریح کرد: این اقدامات به منظور حفاظت از شبکه توزیع، جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و برقراری عدالت در مصرف آب انجام شده است.

اسماعیلیان با بیان اینکه انشعاب ‌های غیرمجاز می‌تواند موجب افت فشار، کاهش کیفیت خدمات و ایجاد نارضایتی میان مشترکان شود، تأکید کرد: تیم‌های پایش و بازرسی این شرکت به‌طور مستمر و شبانه روزی شبکه را بررسی کرده و با هرگونه تخلف بدون تساهل برخورد می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ضمن قدردانی از همراهی شهروندان در ارسال گزارشات با موضوع انشعاب غیرمجاز از برخورد جدی با متخلفین و مصارف غیرمجاز در سال جاری خبر داد و کماکان از شهروندان خواست هر گونه مورد مشکوک پیرامون مصرف و انشعاب غیرقانونی آب را از طریق سامانه سوت زنی در سایت شرکت آب و فاضلاب مشهد به آدرس www.abfamashhad.ir و سامانه ۱۲۲ گزارش دهند تا ضمن بررسی در کوتاه ترین زمان ممکن از پاداش نقدی بهره‌مند شوند.