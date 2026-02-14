۲ طرح تحقیقی ترویجی در شهرستان زاهدان اجرا می شود

مهدی شهرکی، مدیر جهاد کشاورزی زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای ۲ عنوان «طرح تحقیقی ترویجی» در شهرستان زاهدان خبر داد و گفت: این طرح ها در سال زراعی جاری اجرایی می شوند.

وی اظهار داشت: این طرح در راستای تحقق برنامه های مدیریت دانش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقی به کشاورزان در قالب همکاری مشترک و مستمر بخش های ترویج، انجام می شود.

مدیرجهاد کشاورزی زاهدان با اشاره به اجرا و تحقیقات این طرح ها در کنار بهره برداران در سال جاری، اظهار کرد: تعداد ۲ مورد طرح تحقیقی ترویجی با ۶ عنوان در زمینه زراعی در حال اجرا می باشد.

شهرکی افزود: این طرح ها برای ۲ محصول گندم و جو در در قالب طرح های PVS و PNT در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: طرح های تحقیقاتی گندم و جو با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان و مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان خاطرنشان کرد: عوامل اجرایی این طرح ها کارشناسان مرتبط ستادی، اداره آموزش و ترویج شهرستان، کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی و کشاورزان پیشرو مجری طرح از روستاهای حوزه مراکز جهاد کشاورزی محل اجرای طرح می باشند.

وی گفت: نظارت بر اجرای درست طرح ها از طریق حضور مستمر محققین و کارشناسان مجری طرح در سطوح پهنه های تولیدی در دستور کار ترویج و مرکز تحقیقاتی مرتبط می باشد تا با همه ظرفیت موجود بتوانیم در جهت انتخاب ارقام مناسب غلات، افزایش آگاهی و دانش کشاورزان که منجر به تغییر رفتار حرفه ای آنها و نهایت کاهش هزینه ها و افزایش درآمد شان می شود، گام های موثری برداریم.