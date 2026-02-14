اسماعیل پیرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت جذب فارغ‌التحصیلان نخبه و کارآفرین گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف ما فراهم کردن بستری است که جوانان پس از پایان تحصیل بتوانند در استان بمانند و کسب‌وکار ایجاد کنند. اگر این شرایط مهیا شود، دیگر انگیزه‌ای برای مهاجرت نخواهند داشت.

وی با اشاره به مشکلات موجود در شهرهای کوچک افزود: امروز بسیاری از فارغ‌التحصیلان با توقع ازدواج و تشکیل زندگی وارد جامعه می‌شوند، اما نبود فرصت‌های شغلی مناسب آنان را ناچار به ترک استان یا کشور می‌کند. در گذشته سیستم‌های اداری و آموزشی مانند بانک‌ها، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها فرصت‌های شغلی گسترده‌ای ایجاد می‌کردند، اما اکنون شرایط تغییر کرده و مشاغل جدید نیازمند زیرساخت‌های تازه هستند.

پیرعلی ظرفیت‌های استان‌های همجوار از جمله اصفهان را یادآور شد و گفت: طبیعی است که بسیاری از جوانان جذب آنجا شوند، زیرا امکانات و جمعیت بیشتری دارد. با این حال اگر در همین استان خدمات و تولید مناسب فراهم شود، جوانان دلیلی برای ترک زادگاه خود نخواهند داشت. او به تجربه‌های گذشته در حوزه شهرسازی و فضای سبز اشاره کرد و افزود: سال‌ها تلاش و بحث برای ایجاد زیرساخت‌ها نشان داد که با اراده و برنامه‌ریزی می‌توان ظرفیت‌های بومی را توسعه داد.

وی تغییر مدل ذهنی جامعه را یکی از راهکارهای اصلی دانست و خاطرنشان کرد: اگر اصحاب رسانه و مسئولان بتوانند گفتمان تازه‌ای ایجاد کنند و ذهنیت جامعه را به سمت حمایت از نخبگان و کارآفرینان سوق دهند، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. هدف تنها جلوگیری از مهاجرت به خارج از کشور نیست؛ حتی باید مانع خروج نیروهای توانمند به استان‌های همسایه شد. با ایجاد بستر مناسب، می‌توان جوانان را در همین جغرافیا حفظ کرد.