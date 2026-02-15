به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: امسال در سراسر کشور و به‌ویژه در اصفهان شاهد یکی از گسترده‌ترین و کم‌سابقه‌ترین تجمعات مردمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بودیم.

وی با اشاره به دعوت رهبر معظم انقلاب برای حضور مردم به‌عنوان پشتوانه نظام افزود: در ماه‌های اخیر، تهدیدها و جسارت‌های دشمنان علیه انقلاب به اوج خود رسیده بود و آنان تصور می‌کردند حمایت مردمی کاهش یافته است، اما حضور معنادار مردم در ۲۲ بهمن، همه این محاسبات را بر هم زد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با قدردانی از مردم شهیدپرور این شهر گفت: از درگاه خداوند بابت نعمت نظام جمهوری اسلامی سپاسگزاریم و وظیفه مسئولان این است که با تلاش مضاعف، قدردان این پایمردی باشند و در مسیر حمایت واقعی از مردم گام بردارند.

وی با اشاره به روزهای پایانی ماه شعبان و نزدیکی ماه مبارک رمضان تصریح کرد: شهر اصفهان نیز باید متناسب با این ایام، آمادگی لازم برای ورود به ماه رمضان را داشته باشد و از این فرصت‌های معنوی به بهترین شکل استفاده شود.

نورصالحی در ادامه به روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان پرداخت و گفت: جلسات فشرده بررسی بودجه از ۲۹ دی‌ماه آغاز شد و در این مدت، بیش از ۴۳۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی برای بررسی لایحه بودجه، ردیف‌های درآمدی، عوارض و بهای خدمات انجام شده است و امروز بررسی نهایی بودجه در دستور کار شورا قرار دارد.

وی حرکت به‌سوی شهر هوشمند، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه ویژه به محلات کم‌برخوردار، اجرای پروژه‌های محله‌محور، جذب اعتبارات ملی و استانی، تسهیل ساخت‌وساز، تشویق سرمایه‌گذاری، شفافیت مالی و رعایت عدالت مکانی را از جمله محورهای اصلی بودجه ۱۴۰۵ برشمرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بودجه سال آینده سومین بودجه تدوین‌شده بر اساس برنامه «اصفهان ۱۴۱۰» است، خاطرنشان کرد: امیدواریم این بودجه زمینه‌ساز اقدامات مؤثر کمی و کیفی در سال آینده باشد و گام‌های عملی‌تری برای تحقق اهداف این برنامه برداشته شود.