جلیل کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با محرومیت یک ساله تیم ملی فوتبال هفت نفره توضیح داد و تاکید کرد که با اعلام اعتراض و ارائه مستندات لازم برای آن، پیگیر لغو این محرومیت هستیم.

وی همچنین با اشاره به صحبت های رئیس انجمن فوتبال هفت نفره ایران مبنی بر اینکه آمریکا به خاطر میزبانی مسابقات ۲۰۲۶ قهرمانی جهان و کسب مقام در این رقابت ها، به دنبال حذف تیم های مطرح و صاحب نام از جمله ایران است، گفت که اینها گمانه زنی است و مورد تائید نیست.

رئیس فدارسیون ورزش های جانبازان و توان یابان با تاکید بر اینکه موضوع محرومیت تیم ملی فوتبال هفت نفره از طرف فدراسیون جهانی این رشته (CP Football) به این فدراسیون اطلاع رسانی شده است، گفت: طبیعی است که هر گونه اطلاع رسانی از طرف فدراسیون های جهانی رشته های مختلف به فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان اعلام می شود نه انجمن های مربوطه در ایران، در مورد محرومیت تیم ملی فوتبال هفت نفره هم مکاتبه رسمی از طرف CP Football با ما شده است و کاملا در جریان موضوع قرار گرفته ایم. اینگونه نیست که صرفا از طریق خبر منتشر شده بر روی سایت CP Football از موضوع مطلع شده باشیم.

فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره، با تاکید بر اصلاحات اجباری در زمینه های آموزشی، ساختاری، کلاس بندی و ... تیم ملی ایران را یک سال محروم کرده است

وی با اشاره به موضوعاتی که فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره با لحاظ کردن آنها و درخواست اصلاح، اقدام به محرومیت ایران کرده است، گفت: موضوعات مطرح شده بیشتر مربوط به سنوات گذشته است و اقداماتی که در آن زمان انجام شده بود در حالیکه همان اقدامات مبنای فعالیت ها بوده است.

کوهپایه زاده در توضیح بیشتر این موضوع تصریح کرد: طی سه سال گذشته، تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران دو بار در مسابقات قهرمانی آسیا و یک بار در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است و در هر سه رویداد هم موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است. برای هر رویداد بازیکنان کلاس بندی شده اند و با کلاس بین المللی وارد مسابقات شده اند. حالا به همان کلاس بندی ها ایراد وارد کرده اند چون اصلا چگونگی کلاس بندی ها و مبنای آنها تغییر کرده است طوریکه حالا برخی ورزشکاران ما فاقد کلاس هستند.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان خاطرنشان کرد: طبیعی است که وقتی کلاس یک ورزشکار تائید می شود و با همان کلاس در یک رویداد بین المللی و معتبر شرکت می کند، دیگر به دنبال بررسی کلاس بندی او و درست بودنش نیستیم مگراینکه مورد خاصی پیش بیاید، مثلا یک کشور به کلاس آن ورزشکار اعتراض کرده باشد.

وی تاکید کرد: در کل فدراسیون جهانی فوتبال نفره، ایران را با اجبار بر برخی اصلاحات محروم کرده است در حالیکه خیلی از اقدامات را ما پیش از این آغاز کرده بودیم.

کوهپایه زاده گفت: در هر صورت نسبت به تصمیم اتخاذ شده برای محرومیت تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران معترض هستیم و متن اعتراض خود را هم آماده کرده ایم تا همراه با مستندات لازم ارسال کنیم. پیگیر هستیم تا این محرومیت لغو شود.

«رئیس انجمن فوتبال هفت نفره می گوید از آنجا که آمریکا میزبان مسابقات قهرمانی جهان است، میخواهند کشوری صاحب نام مانند ایران حذف شود تا شرایط برای قهرمانی آمریکا مهیا شود. شما هم موافق این صحبت هستید؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: اینها گمانه زنی هایی است که مطرح می شود اما بنده آنها را قبول ندارم. امروز ایران، روسیه، اوکراین و جدیدا هم برزیل تیم های بزرگ در فوتبال هفت نفره هستند. این کشورها هم مانند ایران با چنین تصمیماتی مواجه شده اند. حالا اینکه میخواهند با حذف این تیم ها، شرایط راحتی برای قهرمانی آمریکا مهیا کنند را صرفا به عنوان یک گمانه زنی می بینم و اعتقادی به آن ندارم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان تاکید دارد که محرومیت اعمال شده را قبول نداشته و پیگیر لغو آن هستند

او حتی می می گوید در صورت اخذ ویزا در مسابقات جهانی به میزبانی امریکا هم شرکت می کنیم

وی همچنین در مورد اینکه پیش از این هم نامه ای از طرف فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره برای ایران ارسال شده بود که طی آن انجام برخی اصلاحات از جمله آغاز به کار در بخش بانوان مورد تاکید قرار گرفته بود، گفت: این نامه را اواخر تابستان دریافت کردیم در حالیکه در فصل بهار جشنواره فوتبال ۵ نفره را با حضور ۳۰ ورزشکار در زنجان برگزار کردیم. قرار است این فعالیت ها با برگزاری رقابت های قهرمانی کشور ادامه پیدا کند، فقط اینکه تا به امروز تیم ملی نداشته ایم. در فوتبال هفت نفره هم همین جشنواره را داشته ایم و حتی مسابقات قهرمانی کشور هم برگزار شده و تیم ملی هم تشکیل شده است.

وی افزود: بازهم می گویم موارد که به خاطر آنها تصمیم به محروم کردن فوتبال هفت نفره ایران گرفته شده است یا مربوط به گذشته است یا اقدامات مربوط به آنها انجام شده است. به همین دلیل محرومیت یک ساله را قبول نداریم و پیگیر لغو آن هستیم.

«در این صورت تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی آمریکا شرکت می کند؟»، کوهپایه زاده در پاسخ به این پرسش پایانی گفت: در صورتیکه تحریم های امروز برداشته شود و بتوانیم از اقدام برای اخذ ویزا به نتیجه برسیم، در این رقابت ها شرکت خواهیم داشت.