رئیس سازمان تبلیغات با نماینده ولی فقیه در خوزستان دیدار کرد 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، صبح امروز یکشنبه از طریق فرودگاه بین‌المللی اهواز وارد استان خوزستان شد.

دیدار با حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، از نخستین برنامه‌های رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این سفر اعلام شده است.

همچنین دیدار با جامعه قرآنی استان و حضور در مراسم اختتامیه رویداد «پایتخت موکب‌ها» از دیگر برنامه‌های سفر حجت‌الاسلام و المسلمین قمی به خوزستان است.

این سفر با هدف بررسی میدانی فعالیت‌های فرهنگی و دینی و تقویت تعامل با فعالان قرآنی، هیئتی و مردمی استان انجام می‌شود.