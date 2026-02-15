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۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

رئیس سازمان تبلیغات با نماینده ولی فقیه در خوزستان دیدار کرد 

رئیس سازمان تبلیغات با نماینده ولی فقیه در خوزستان دیدار کرد 

اهواز ـ حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در سفر به خوزستان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، صبح امروز یکشنبه از طریق فرودگاه بین‌المللی اهواز وارد استان خوزستان شد.

دیدار با حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان، از نخستین برنامه‌های رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این سفر اعلام شده است.

همچنین دیدار با جامعه قرآنی استان و حضور در مراسم اختتامیه رویداد «پایتخت موکب‌ها» از دیگر برنامه‌های سفر حجت‌الاسلام و المسلمین قمی به خوزستان است.

این سفر با هدف بررسی میدانی فعالیت‌های فرهنگی و دینی و تقویت تعامل با فعالان قرآنی، هیئتی و مردمی استان انجام می‌شود.

کد مطلب 6749303

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