جزئیات جدید از «ذوب شدن» پیکر شهدای فلسطینی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نحوه شهادت برخی شهدای فلسطینی از جمله شهید «حذیفه بن سمیر بن عبدالله الکحلوت» معروف به ابو عبیده سخنگوی سابق گردان های قسام و خانواده اش نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در بسیاری از حملات خود به غزه از تسلیحات نامتعارف استفاده می کند. در حمله به محل اقامت ابوعبیده، ۶ بمب شلیک شد و هیچ اثری از پیکر او و خانواده اش باقی نگذاشت.

الجزیره در این زمینه می نویسد که ابوعبیده اولین شهیدی نبود که متخصصان فلسطینی از ذوب شدن پیکرش خبر دادند. برآوردهای عناصر دفاع مدنی نشان می‌دهد که اجساد بیش از ۳۰۰۰ نفر از مردم غزه به این صورت ناپدید شده‌ است.

محمود بصل یکی از شاهدان این حملات و از عناصر دفاع مدنی که حمله به مقر آنها در محله التفاح در دسامبر ۲۰۲۳ در نزدیکی او اتفاق افتاده است، می‌گوید: ما ۸ نفر بودیم، دو موشک مستقیم به ما اصابت کرد، همه شهید شدند، من نجات یافتم، اما از دو نفر از همکارانمان هیچ اثری جز پوست سرشان پیدا نکردیم. موشک بلافاصله آنها را تبخیر کرد؛ زیرا مستقیماً به آنها اصابت کرد.

این شواهد استفاده رژیم صهیونیستی از انواع بمب‌ها و موشک‌هایی را تأیید می‌کند که پیکر انسان‌ را به خاکستر تبدیل می‌کند. بصل در این رابطه می‌گوید: در بسیاری از حملات، بازماندگان از تعداد مشخصی از افراد در داخل ساختمان های مورد حمله خبر می دهند، اما تنها پیکر بخشی از شهدا را پیدا می کنیم.

الجزیره می افزاید که به عنوان مثال در حمله موشکی به محل اقامت خانواده خضره در محله شیخ رضوان در شمال غزه، که باید پیکر ۵ فرد مفقود شده پیدا می شد، پس از یک روز کامل جستجو تنها یکی از پیکرها پیدا شد، اما از چهار پیکر دیگر حتی یک استخوان هم پیدا نشد.

یکی از اعضای تیم پزشکی قانونی غزه به الجزیره گفت که این اولین بار نیست که اجساد شهدا ناپدید می‌شوند. وی افزود: در اردوگاه الشاطئ چند ماه پیش ۱۷ نفر در یکی از آپارتمان‌ها شهید شدند و هیچ اثری از جسد هیچ یک از آنها پیدا نشد. در خانه دیگری از خانواده عوض در محله شیخ رضوان، تنها ۱۲ شهید از ۴۵ شهید پیدا شدند.

الجزیره درباره علت ذوب شدن پیکر شهدای فلسطینی با یکی از کارشناسان و مهندسان مواد منفجره گفتگو کرده است که از هفته‌های اول جنگ، مناطق مورد حمله که در آنها ناپدید شدن کامل اجساد ثبت شده بود را بررسی کرده است.

این کارشناس که ترجیح داد نامش فاش نشود، گفت که این اتفاق در نتیجه استفاده از انواع خاصی از بمب‌ها با تأثیر حرارتی و فشار بالا رخ می دهد.

این منبع توضیح ‌داد که اسرائیل در غزه از مهمات ساخت آمریکا مانند MK-۸۴ و BLU-۱۰۹ که برای نفوذ به استحکامات طراحی شده‌اند، بعلاوه بمب‌های هدایت‌شونده دقیق مدل GBU-۳۱، GBU-۳۲، GBU-۳۸ و GBU-۳۹ استفاده کرده است. این مهمات اساساً برای تخریب مواضع نظامی مستحکم، تونل‌ها و ساختمان‌های بتنی عظیم طراحی شده‌اند، نه برای هدف قرار دادن خانه‌هایی که غیرنظامیان در آنها زندگی می‌کنند.

این کارشناس مواد منفجره می‌گوید که کشتن یک انسان بی‌دفاع بیش از نیم کیلوگرم مواد منفجره نیاز ندارد، اما بمب‌های استفاده شده در این حملات مقادیر عظیمی را حمل می‌کنند که ممکن است به ۲۵۰ کیلوگرم یا بیشتر برسد.

وی می افزاید: هنگامی که این بمب‌ها بر روی یک آپارتمان مسکونی یا یک خانه کوچک فرود می آیند، ترکیب مواد منفجره، مانند تریتونال و PBX، به همراه پودر آلومینیوم اکسید شده، گرما و فشار عظیمی را آزاد می‌کند که بیش از ۳۰۰۰ درجه سانتی‌گراد بوده و حتی گاهی از ۵۰۰۰ درجه نیز فراتر می رود. این درجه حرارت در کسری از ثانیه باعث می‌شود افراد حاضر در دایره اول مرکز انفجار به خاکستر یا ذرات بسیار ریز تبدیل شوند، اما کسانی که چند متر دورتر هستند، دچار پارگی و تکه‌تکه شدن پیکرهایشان می‌شوند که یافتن اجسادشان را تقریباً غیرممکن می‌کند.

بدین ترتیب، آنچه به عنوان «ناپدید شدن» پیکر شهدای فلسطینی شناخته می‌شود، نتیجه مستقیم تأثیر این مهمات است که انسان را به چیزی شبیه گرد و غبار تبدیل می‌کند.

دفتر رسانه‌ای دولتی درباره ناپدید شدن پیکر شهدا اعلام کرد که این یک جنایت بی سابقه در تاریخ درگیری‌های مسلحانه معاصر است. این دفتر افزود: استفاده از مهمات انفجاری بسیار قوی در مناطق پرجمعیت غیرنظامی به منزله جنایت جنگی است و جامعه بین‌المللی را در برابر آزمون اعتبار قانونی و اخلاقی خود قرار می‌دهد.

اسماعیل الثوابته مدیر این دفتر ‌افزود که این الگوی کشتار جمعی نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به ویژه اصل تمایز و اصل تناسب و ممنوعیت استفاده از خشونت بیش از حد است. الثوابته همچنین خواستار تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل برای مستندسازی و توصیف علمی و قانونی جنایات و فعال‌سازی ابزارهای پاسخگویی بین‌المللی برای رژیم صهیونیستی شد.