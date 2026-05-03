گلوبس اعتراف کرد؛ موج جرم و جنایت در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی گلوبس گزارش داد، جامعه صهیونیست ها بیش از هر زمان دیگری شاهد جرم و جنایت است. اطلاعات منتشر شده از سوی شورای داخلی ایمنی کودکان و آمار رسمی نیروهای پلیس نشان می دهد میزان ارتکاب خشونت های شدید از سوی افراد زیر سن قانونی طی سال های اخیر ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

همچنین این آمارها به افزایش تعداد پرونده های جنایی باز متعلق به صهیونیست های زیر سن قانونی اشاره دارند. تحلیلگران این اوضاع آشفته در داخل اراضی اشغالی را نتیجه نبود چارچوب های آموزشی، کمبود حمایت های مالی مختص جوانان و برنامه های بازپروی می دانند.

گلوبس اضافه کرد، میزان جرایم مربوط به قتل طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ یک رکورد در این خصوص ثبت شده است.