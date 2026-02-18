آیت الله نوری همدانی: دغدغه نخست کشور موضوع اقتصاد و معیشت است

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله حسین نوری همدانی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، ماه مبارک رمضان را فرصت بی‌بدیل برای تبیین معارف دینی و تقویت ارتباط روحانیت با اقشار مختلف جامعه دانست و بر لزوم اعزام گسترده مبلغان به مناطق مختلف کشور تأکید کرد.



وی با اشاره به اهمیت تبلیغ حضوری و ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم به‌ویژه نسل جوان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور فعال روحانیت در متن جامعه هستیم و نباید فرصت تبلیغ در این ماه عزیز به بهانه برگزاری برخی نشست‌ها و جلسات از دست برود.



این مرجع تقلید با انتقاد از برگزاری برخی برنامه‌ها که مانع اعزام مبلغان می‌شود افزود: جلسات علمی برای کسانی که امکان حضور در میدان تبلیغ را ندارند مفید است، اما اگر این برنامه‌ها به عاملی برای ترک مسئولیت تبلیغی تبدیل شود، مطلوب نخواهد بود.



وی با بیان اینکه دشمن از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی برای اثرگذاری بر افکار عمومی بهره گرفته است، تصریح کرد: بخشی از توفیق تبلیغاتی دشمن ناشی از کم‌کاری ما در عرصه تبیین و ارتباط با مردم است و باید این خلأ جبران شود.



نوری همدانی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره نقش روحانیت در مسائل اجرایی کشور اظهار داشت: برخی مشکلات، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، به نام روحانیت نوشته می‌شود در حالی که امور اجرایی در اختیار دیگران است و با این حال روحانیت خود را جدا از مردم نمی‌داند و مشکلات معیشتی را لمس می‌کند.



وی با تأکید بر اینکه وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست، گفت: دغدغه نخست کشور موضوع اقتصاد و معیشت است و مسئولان باید با برنامه‌ریزی صحیح و نظارت دقیق برای بهبود شرایط اقدام کنند. نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد هرچند تحریم‌ها اثرگذار است، اما ضعف مدیریت و نبود نظارت نیز بخشی از مسئله به شمار می‌رود.



این استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به کاهش ارزش پول ملی افزود: بارها در جلسات خصوصی و عمومی به مسئولان تذکر داده شده است که نسبت به حل مشکلات اقتصادی مردم اهتمام جدی داشته باشند و این مطالبه همچنان پابرجاست.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: این حضور را نباید به معنای رضایت از عملکرد دستگاه‌ها تلقی کرد، بلکه مردم به خاطر حقانیت نظام اسلامی، امام راحل، شهدا و تبعیت از رهبری در صحنه حاضر می‌شوند و مسئولان باید قدردان این سرمایه اجتماعی باشند.



نوری همدانی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز گفت: سیاست‌گذاری‌ها باید در چارچوب اصولی باشد که ایشان ترسیم کرده‌اند و از بیان سخنان یأس‌آفرین و اختلاف‌انگیز باید پرهیز شود تا با حفظ وحدت و همدلی، مشکلات کشور مرتفع شود.



وی همچنین خطاب به مبلغان تأکید کرد: در منابر ماه رمضان، تفسیر قرآن کریم و نهج‌البلاغه مورد توجه جدی قرار گیرد و بخشی از سخنرانی‌ها به بیان احکام اختصاص یابد. از طرح مطالب بی‌سند و غیرمستند باید به‌طور جدی پرهیز شود و از فرصت‌های معنوی این ماه به‌ویژه اوقات سحر برای تقویت معنویت و هدایت جامعه بهره گرفته شود.