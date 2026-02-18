به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی غروب چهارشنبه در کارگروه آرد و نان به میزبانی فرمانداری گرمسار با تاکید بر اینکه مشکل خاصی در تامین آرد این شهرستان وجود ندارد، ابراز داشت: با وجود این تفاسیر نظارت های سامانه ای و میدانی برای مدیریت عادلانه توزیع آرد در دست اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه حمایتی ویژه ای در تامین و تثبیت سهیمه آرد نانوایی ها در استان سمنان وجود دارد، افزود: تخصیص سهیمه آرد بر اساس عملکرد ثبت شده نانوایی‌ها در سامانه انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با تاکید بر اینکه سامانه نانینو و نظام هوشمند توزیع آرد امکان رصد دقیق نانوایی ها را فراهم کرده است، ادامه داد: هدف این اقدام در نهایت ارتقا سلامت و رضایتمندی عمومی جامعه است.

تحصیلی با اشاره به اجرای طرح آرد کامل به صورت پایلوت در سمنان و سرخه، تصریح کرد: با حمایت فرمانداری‌ها انتظار می‌رود تا در کارگروه‌های آرد و نان نانوایی های واجد شرایط شناسایی و نسبت به معرفی آن‌ها برای ورود به چرخه پخت نان با آرد کامل اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های دولت حفظ کیفیت و سلامت نان به عنوان اصلی ترین اقلام سبد مصرفی خانوار است، افزود: اولویت پخت نان با آرد کامل سنگک، تافتون و نان‌های خشک است و بر اساس معرفی نانوایی‌ها نوع آرد مصرفی تغییر پیدا خواهد کرد.