حاجی بابایی: اجرای «مدرسه حیات طیبه» راه نجات آموزش و پرورش است 

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به برنامههای فشرده سفرهای استانی خود اظهار کرد: حضور در میان فرهنگیان و مسئولان آموزشی استانها فرصتی ارزشمند برای لمس مستقیم ظرفیتها و مشکلات حوزه تعلیم و تربیت است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی و فرهنگیان، افزود: انسجام، نظم و مشارکت اجتماعی در برنامههای آموزشی استان قابل توجه است و این روحیه همدلی میتواند زمینهساز تحولات بزرگ در نظام تعلیم و تربیت باشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ورزش صبحگاهی، نشاط و سلامت باید از مدرسه آغاز شود، گفت: آموزش و پرورش بستر اصلی تربیت نسل سالم و توانمند است و سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری برای آینده کشور محسوب میشود.
حاجیبابایی با اشاره به تجربه اجرای برنامههای گسترده دانشآموزی در سالهای گذشته، از جمله توسعه ورزش دانشآموزی، اردوهای راهیان نور و ساخت زیرساختهای ورزشی، بیان کرد: نگاه ما به آموزش و پرورش باید «بارانی» باشد، نه مقطعی؛ یعنی خدمات باید فراگیر، مستمر و عادلانه به همه دانشآموزان برسد.
وی با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیان کرد: مدل «مدرسه حیات طیبه» ویترین اجرایی سند تحول است.
وی ادامه داد: این الگو با تجمیع مدارس در قالب مجتمعهای آموزشی، استفاده بهینه از نیروی انسانی، امکانات ورزشی، مشاورهای و تربیتی را ممکن میکند و عدالت آموزشی را به شکل واقعی محقق میسازد.
نایب رئیس مجلس بیان کرد: در این مدل، مدیریت راهبردی مجتمع آموزشی، امور اجرایی و پشتیبانی را بر عهده میگیرد تا مدیران مدارس بتوانند بر مسائل تربیتی و آموزشی دانشآموزان تمرکز کنند.
حاجیبابایی با اشاره به وضعیت مناطق روستایی افزود: در قالب مجتمعهای روستایی نیز میتوان با تجمیع چند روستا، خدمات پرورشی، ورزشی و آموزشی را بهصورت عادلانه توزیع کرد تا هیچ دانشآموزی از امکانات پایه محروم نماند.
وی از مسئولان استانی خواست تأمین زمین برای احداث مجتمعهای «حیات طیبه» را در اولویت قرار دهند و گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی باید هدفمند و بر اساس سند تحول بنیادین باشد تا نسل آینده در محیطی سالم، منظم و تربیتمحور رشد کند.
نایب رئیس مجلس تأکید کرد: حفظ سرمایه اجتماعی کشور از مدرسه آغاز میشود و هر اقدامی که به تقویت مدرسه، خانواده و پیوندهای تربیتی منجر شود، در حقیقت تقویت بنیانهای حاکمیت و پیشرفت کشور است.
نظر شما