به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب تازه نشر انتشارات مهرستان «زور جنگ به زنها نمیرسد» با حضور الهام حیدری همسر شهید طهرانی مقدم، محمدرضا جوان آراسته کارشناس برنامه، معصومه امیرزاده یکی از نویسندگان کتاب و سمیه عالمی مدیر مجموعه سرای سیندخت در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار شد.
الهام حیدری، همسر شهید حسن طهرانیمقدم، در آیین رونمایی از کتاب «زور جنگ به زنها نمیرسد» با اشاره به نقش نسل جوان در تداوم مسیر انقلاب اسلامی گفت: امروز در جمع رویشهای انقلاب حضور داریم؛ جوانانی باصلابت، باقدرت و دارای اهداف بلند و زیبا. روزگاری ما خود را در برابر تمام دنیا تنها میدیدیم؛ زمانی که قدرتهای بزرگ به ایران اسلامی حمله کرده بودند و هیچ پشتیبانی وجود نداشت، اما امروز ایران قدرتمندی را میبینیم که شما جوانان، رزمندگان این میدان هستید.
وی با اشاره به تفاوت میدانهای نبرد گذشته و امروز افزود: نسل گذشته جنگ سخت و ابزار نظامی را تجربه کرد و امروز جنگ نرم در جریان است؛ جنگی که با ابزارهای فکری و رسانهای به سراغ جوانان آمده است. آن روزها با دستهای خالی پیروز شدیم و امروز نیز دستپر هستیم؛ نه فقط از موشک، بلکه از ایمان و از وجود رهبری که نایب برحق امام زمان(عج) است.
حیدری با اشاره به نگاه بلند شهید طهرانیمقدم اظهار کرد: روزی حاج حسن اعلام میکرد میخواهم جهان را در خدمت اسلام قرار دهم. آن زمان این سخن برای ما بزرگ به نظر میرسید، حتی در داخل کشور نیز همه همنظر نبودند، اما امروز شرایط متفاوت شده است. در روزهای آغاز جنگ نمیدانستیم چه باید بکنیم، اما ایستادگی کردیم.
نقش زنان در تداوم مسیر مقاومت
وی با بیان اینکه آرزو داشته با پاسداری ازدواج کند که دغدغه این مسیر را داشته باشد، گفت: تا زمانی که جنگ هست، ما نیز باید ادامه دهیم. شهید طهرانیمقدم میگفت من تمام تلاشم را کردم تا سنگی بنا کنم و من نیز همه سختیهای این مسیر را پذیرفتم.
همسر شهید طهرانیمقدم با تأکید بر جایگاه زن در مسیر مقاومت تصریح کرد: خلاقیتهای یک زن زمانی که به عرصه ظهور برسد و درست پرورش یابد، جلوهای از دست خداوند در تربیت انسان را نشان میدهد. زن برای برپایی ارزشها، عشق الهی خود را فدا میکند. ما در مسیری حرکت کردیم که شاید ابتدا ابعاد آن را نمیدانستیم، اما خداوند یاری کرد و از آن عبور کردیم. خلاقیت زن زمانی شکوفا میشود که پایههای فکری و ایمانی او درست شکل گرفته باشد. ما از نسلهای پیش از خود دریافت کردیم و به نسلهای بعد رساندیم.
وی درباره کتاب «زور جنگ به زنها نمیرسد» گفت: عنوان کتاب بسیار زیباست، بهویژه مقدمه و نمادهایی که در آن به کار رفته و بر جذابیت اثر افزوده است. در مقدمه تشریح شده که چه زنی میتواند در برابر جنگ مقاومت کند.
خانوادههای شهدا؛ حلقههای پیوند یک حرکت فرامرزی
حیدری با اشاره به نقش زنان در تحولات اخیر خاطرنشان کرد: حتی در اغتشاشات اخیر نیز زنان تأثیرگذار بودند. من نمیخواهم از جنگ اخیر با عدد و رقم نام ببرم، چراکه صهیونیستها برای این موضوعات عددگذاری میکنند، اما همان رویداد نیز نشان داد که زنان در صحنه حضور دارند.
وی با معرفی مادر همسرش، فاطمه جلیلی، بهعنوان زنی ایثارگر گفت: ایشان در برابر تمام اتفاقاتی که در کشور رخ میداد، حضوری فعال داشت. خیریهای که اداره میکردند در خانهای کوچک و اتاقی ۱۲ متری چنان پررفتوآمد بود که گویی دفتر یک نهاد بزرگ است. از دامان چنین زنانی، فرزندانی چون شهید طهرانیمقدم پرورش مییابند.
حیدری با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: به من آموختند که کار را باید بهموقع و سریع انجام داد، چراکه زمان بهسرعت میگذرد. حتی اگر فردی در نقطهای دیگر پرچم حقانیت را برافراشته بود، مادرشوهرم برای او مراسم برگزار میکرد و معتقد بود ما باید همدل باشیم. کمترین اتفاقی که برای شیعیان در نقطهای از جهان رخ میداد، در جلسات منزل ایشان مطرح میشد.
وی در ادامه به ارتباط میان خانوادههای شهدا و دانشمندان اشاره کرد و گفت: پس از جنگ اخیر، ارتباط میان خانوادهها بیش از پیش اهمیت یافت. شهیدانی چون داریوش رضایینژاد، مجید شهریاری، محسن فخریزاده و غلامعلی رشید از جمله بزرگوارانی بودند که در محافل و جلسات حضور داشتند و درباره شرایط کشور گفتوگو میکردند. من احساس میکردم حلقه اتصال خانوادههای شهدا هستم و باید این خانوادهها را به یکدیگر پیوند دهم. خانوادهها را دعوت میکردیم و با برگزاری روضه و نشستهای مشترک، پیوندها را تقویت میکردیم.
وی ادامه داد: در آن محافل حس میکردم خود شهدا حضور دارند و نطفه یک حرکت بزرگ شکل گرفت. بعدها خواهید دید که از دل آن نشستهای زنانه، مجمعی شکل گرفت که فعالیتهای آن فراتر از مرزهای کشور نیز گسترش یافته و از کشورهای مختلف در آن حضور پیدا کردهاند. انشاءالله در آینده ابعاد این حرکت روشنتر خواهد شد.
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