حضور ۱۵۰ ناشر در نمایشگاه«کتاب و قرآن سمنان»

به گزارش خبرنگار مهر، رسول موسوی نژادیان در نشست خبری ظهر سه شنبه خود با اصحاب رسانه در اداره کل ارشاد اسلامی استان سمنان از برپایی نمایشگاه کتاب و قرآن در سالن غدیر سمنان خبر داد و ابراز کرد: این نمایشگاه جمعه پیش رو افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ ناشر در این رویداد حضور خواهند داشت، تاکید کرد: ۲۰ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه عرضه خواهد شد همچنین تلاش شده تا از لحاظ کیفیت نیز کتاب های خوبی در این رویداد ارائه شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این رویداد بعد از شش سال وقفه دوباره در سمنان میزبانی می شود، تاکید کرد: طبق رایزنی های صورت گرفته با ناشران قرار است کتاب های عرضه شده در این نمایشگاه با ۲۰ الی ۵۰ درصد تخفیف عرضه شود.

موسوی نژادیان با بیان اینکه امسال این نمایشگاه در شیفت صبح نیز برنامه ریزی شده تا بتوانیم میزبان مدارس و دانش آموزان سمنانی نیز باشیم، تاکید کرد: در شیفت عصر نیز نمایشگاه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ باز خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۱۳۴ عنوان کتاب توسط ناشران بومی استان سمنان در این نمایشگاه عرضه می شود، تاکید کرد: در واقع این رویداد هجدهمین نمایشگاه کتاب استانی سمنان نیز محسوب می شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به تقارن ماه رمضان با نمایشگاه کتاب بیان کرد: ۴۸ موسسه قرآن و عترت استان سمنان در این نمایشگاه حضور پرشور داشته و فضایی معنوی را برای شهروندان رقم خواهند زد که استفاده از آن به مردم سمنان و دیگر شهرستان های استان توصیه می شود.