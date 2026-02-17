به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نخستین جلسه کارگروه تحقیق و توسعه پرستاری با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزه پرستاری برگزار شد.
عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در آغاز این نشست با تأکید بر مسئولیت اجتماعی نظام سلامت اظهار کرد: همه منابع و امکاناتی که در اختیار ما قرار دارد، از محل اعتماد و سرمایه مردم تأمین میشود و ضروری است خروجی فعالیتها و جلسات تخصصی، بهصورت ملموس در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت مردم و کاهش درد و رنج آنان نمود پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت نخبگانی در سیاستگذاریهای حوزه پرستاری افزود: یکی از اهداف تشکیل این کارگروه، ایجاد بستر تضارب آرا و استفاده از ایدههای نوآورانه برای حل مسائل واقعی نظام مراقبتهای پرستاری است تا از گرفتار شدن در روزمرگیهای اجرایی جلوگیری شود. تجربه نشان داده است که هر نظام اجرایی، اگر از جریان فکر و نوآوری فاصله بگیرد، بهتدریج با رکود مواجه خواهد شد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه جلسات تخصصی باید دارای خروجی مشخص و قابل اجرا باشند، تأکید کرد: ارزش زمانی و علمی اعضای این کارگروه بسیار بالاست و اگر جلسات به نتایج عملیاتی و مؤثر منتهی نشود، ادامه آن توجیهی نخواهد داشت؛ بنابراین انتظار میرود مباحث مطرحشده در این نشستها به تدوین آییننامهها، دستورالعملها و تغییرات اجرایی منجر شود.
وی هدف نهایی فعالیتهای حوزه پرستاری را «ارائه مراقبت باکیفیت، ایمن و همراه با حفظ کرامت انسانی» دانست و گفت: این رویکرد باید در سیاستگذاریها، آموزشها، دستورالعملها و حتی رفتار حرفهای روزمره کارکنان پرستاری بهصورت عملی نمود داشته باشد و در ذهن نسل جوان پرستاری بهعنوان یک اصل حرفهای نهادینه شود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به برخی محدودیتهای ساختاری و اقتصادی نظام سلامت تصریح کرد: حرکت به سمت اهداف بزرگ، مستلزم توجه واقعبینانه به ظرفیتها و محدودیتهاست و برنامهریزیها باید متناسب با امکانات و شرایط موجود طراحی شود تا از بروز ناامیدی و کندی در اجرای برنامهها جلوگیری شود.
وی همچنین به ضرورت هدفمند شدن منابع مالی حوزه پرستاری اشاره کرد و گفت: استفاده صحیح از اعتبارات اختصاصیافته در تعرفه خدمات پرستاری، نیازمند طراحی مدلهای دقیق، شفاف و مبتنی بر اثربخشی است تا این منابع بتوانند به شکل مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات پرستاری به کار گرفته شوند.
عبادی با بیان اینکه افزایش منابع مالی بهتنهایی منجر به رضایت حرفهای نمیشود، افزود: آنچه میتواند رضایت پایدار ایجاد کند، بهبود محیط کار، ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد فرصتهای رشد حرفهای و اجرای سیاستهای کارآمد مبتنی بر نیازهای واقعی نظام سلامت است.
وی همچنین بر نقش این کارگروه در شناسایی موضوعات اولویتدار پژوهشی و ارائه جهتگیریهای کاربردی به مراکز تحقیقاتی تأکید کرد و گفت: این کارگروه قرار نیست جایگزین مراکز تحقیقاتی شود، بلکه مأموریت آن، احصای نیازها، ارائه مسیرهای پیشنهادی و کمک به تبدیل یافتههای علمی به راهکارهای اجرایی است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت از کاهش فاصله میان آموزش و بالین بهعنوان یکی از محورهای مهم فعالیت این کارگروه یاد کرد و افزود: استفاده از ظرفیت پرستاران شاغل در بالین، ایجاد الگوهای آموزشی جدید مانند هیئت علمی وابسته و توسعه برنامههای منتورینگ و پرسپتورشیپ میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و خدمات پرستاری ایفا کند.
وی در پایان با تأکید بر رویکرد مسئلهمحور این کارگروه خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی جلسات باید بر حل مسائل زمینمانده حوزه پرستاری، ارائه مدلهای اجرایی عملیاتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای علمی و تجربی اعضا باشد تا نتایج فعالیتهای این کارگروه بهصورت مستقیم در بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری کشور نمایان شود.
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