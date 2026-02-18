رد پیشنهاد کاهش ظرفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی در شورای انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز دوشنبه ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهاد وزارت بهداشت درباره کاهش ظرفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضای شورا با این پیشنهاد مخالفت کردند.

آنطور که میثم ظهوریان نماینده مجلس گفته است، بر اساس جمع‌بندی این جلسه، وزارت بهداشت مجدداً مکلف شد در چارچوب قوانین و مصوبات موجود، تکالیف قانونی خود را در حوزه آموزش پزشکی و دندانپزشکی اجرا کند.

همچنین در این نشست، با هدف رفع موانع اجرایی مصوبات پیشین، تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. قرار است این کمیته با بررسی چالش‌ها و موانع موجود، راهکارهای لازم برای تسهیل اجرای مصوبات را ارائه دهد.