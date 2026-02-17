رهاسازی ۲ فرد بالابان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی گفت: این دو فرد بالابان که پیشتر به مرکز درمان و بازپروری حیاتوحش منتقل شده بودند، پس از گذراندن کامل دورههای درمانی و اطمینان از آمادگی زیستی، به طبیعت بازگشتند.
وی افزود: بالابان از گونههای ارزشمند پرندگان شکاری کشور و در فهرست گونههای در خطر انقراض قرار دارد و عواملی همچون تخریب زیستگاه، شکار غیرمجاز و قاچاق، مهمترین تهدیدهای این گونه به شمار میرود که به همین منظور برنامههای حفاظتی ویژهای در سطح ملی برای آن اجرا میشود.
کریمی گفت: مرکز درمان و بازپروری حیاتوحش با برخورداری از تجهیزات تخصصی، فضای استاندارد و تیم مجرب دامپزشکی و کارشناسی، سالانه بیش از صد گونه مختلف حیاتوحش را پذیرش کرده و پس از طی مراحل درمان و بازپروری، در صورت احراز شرایط لازم، آنها را به زیستگاههای طبیعی بازمیگرداند.
وی بیان کرد: رهاسازی این دو فرد بالابان در مناطق تحت مدیریت استان، گامی مؤثر در راستای حفظ تنوع زیستی و تقویت جمعیتهای طبیعی این گونه ارزشمند محسوب میشود.
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