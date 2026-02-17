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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۶

۳ کشته در انفجار تانکر سوخت در غنا

۳ کشته در انفجار تانکر سوخت در غنا

پلیس غنا روز سه شنبه اعلام کرد که در انفجار تانکر سوخت در امتداد بزرگراه آکرا-کوماسی در منطقه شرقی غنا، ۳ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، جورج باسمن اوهنه-بودی، فرمانده پلیس منطقه‌ای جنوب شرقی و معاون کمیسر پلیس، گفت که یک تانکر سوخت در امتداد بزرگراه خراب شده بود. طبق گزارش‌ها، برخی افراد غیرمجاز سعی در تخلیه سوخت از تانکر داشتند و شرایط بسیار قابل اشتعالی ایجاد کردند که منجر به انفجار شد.

آتش، تانکر، یک اتوبوس، یک وانت، یک ماشین سدان و چندین موتورسیکلت را در بر گرفت که همگی نابود شدند.

اوهنه-بودی گفت که مأموران پلیس برای جلوگیری از نزدیک شدن ساکنان به محل حادثه مستقر شده‌اند و تحقیقات برای تعیین علت دقیق حادثه در حال انجام است.

به گفته پلیس، برخی از قربانیان زخمی برای درمان به یک بیمارستان دولتی منتقل شده‌اند.

کد مطلب 6751259

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