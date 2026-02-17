به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۲۳ و ۱۰ دقیقه شب گذشته، گزارشی مبنی بر وقوع یک سانحه رانندگی در محور مذکور به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد که بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور مأموران در صحنه تصادف افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که یک دستگاه سواری پژو که از سمت قاین به سمت آرین‌شهر در حرکت بوده، به دلیل انحراف به چپ در یک جاده دوطرفه، با یک دستگاه سواری پراید حامل سه سرنشین برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: در پی شدت این برخورد، پنج نفر از سرنشینان هر دو خودرو مصدوم شدند که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ کاظمی بیان کرد: برابر بررسی‌های صورت‌گرفته، علت اصلی این تصادف، "تجاوز به چپ" از سوی راننده سواری پژو تشخیص داده شده است.

وی گفت: از تمامی رانندگان خواستاریم ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به ویژه در جاده‌های دوطرفه، از هرگونه عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کرده و با احتیاط کامل رانندگی کنند تا شاهد تکرار چنین حوادث ناگواری نباشیم.