هیئت یا مهدی(عج) واوان پرچمدار بخش «هیئت و خانواده» هوای نو شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت «یا مهدی(عج)» واوان در سومین مهرواره هوای نو به‌عنوان پرچمدار بخش نهاد هیئت، رشته هیئت و خانواده معرفی شد.

هیئت داوران مهرواره هوای نو با اشاره به رویکرد مسئله‌محور این هیئت، توجه هم‌زمان به نیازسنجی در حوزه خانواده و نیازهای جامعه را از مهم‌ترین دلایل برگزیدگی هیئت «یا مهدی(عج)» واوان عنوان کرده‌اند.

بر اساس نظر داوران، اولویت دادن به مسائل جمعیتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی و بیرونی هیئت برای افزایش اثرگذاری، تنوع و گستردگی فعالیت‌ها از جمله مسابقات، پویش‌ها، معرفی کتاب و نشست‌های سخنرانی، و همچنین الگوسازی برای سایر هیئت‌ها با ترسیم افق و انتظارات والا از دیگر شاخص‌های این هیئت بوده است.

مهرواره هوای نو رویدادی ملی است و در دوره‌های گذشته نیز بسیاری از برگزیدگان و پرچمداران آن از شهرها و روستاهای مختلف کشور انتخاب شده‌اند که هیئت «یا مهدی(عج)» واوان یکی از این نمونه‌ها به‌شمار می‌رود.

در پایان، دبیرخانه مهرواره هوای نو از اصحاب هیئت، سخنرانان، شاعران و ستایشگران سراسر کشور دعوت کرده است تا برای حضور در چهارمین مهرواره هوای نو از طریق پایگاه اینترنتی havayenoo.ir ثبت‌نام کنند.

در ادامه بخشی از فعالیت های هیئت «یا مهدی(عج)» واوان تقدیم مخاطبان می شود: