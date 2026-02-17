هشدار پدافند غیرعامل کردستان درباره ترفند جدید کلاهبرداران سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان ویسی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر مجرمان سایبری از روش‌های جدیدی برای فریب کاربران استفاده می‌کنند که از جمله آن ارسال لینک‌های جعلی در قالب فایل‌های PDF یا نرم‌افزارهایی با عناوینی مانند «عکس یادگاری»، «قولنامه» یا «سند» است.

وی افزود: در صورت کلیک روی این لینک‌ها یا نصب برنامه‌های آلوده، احتمال هک شدن تلفن همراه کاربران و دسترسی افراد سودجو به اطلاعات شخصی و حتی حساب‌های بانکی وجود دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی بیان کرد: شهروندان باید از دانلود و نصب هرگونه برنامه از طریق شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های نامعتبر خودداری کنند و به لینک‌های موجود در فایل‌های PDF ناشناس اعتماد نکنند.

ویسی ادامه داد: در صورت نصب ناخواسته یک برنامه مشکوک یا ورود به لینک‌های ناشناس، کاربران باید در سریع‌ترین زمان ممکن گوشی تلفن همراه خود را در حالت پرواز قرار دهند و برای دریافت راهنمایی با مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت نکات ساده ایمنی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از سوءاستفاده‌های سایبری داشته باشد و شهروندان باید برای حفاظت از اطلاعات شخصی و مالی خود، این هشدارها را جدی بگیرند.