ابطال انتخابات دوومیدانی قطعی نیست/ پولادگر رد صلاحیت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، شروین اسبقیان در اجلاس سراسری مدیران ورزش که صبح امروز سه شنبه ۲۸ بهمن برگزار شد، گفت: امروز خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزار هستیم که اجلاس سراسری مدیران ورزش کشور با حضور رؤسای فدراسیونها و مدیرانکل ورزش و جوانان استانها برگزار شد. در این نشست، سیاستهای کلان ورزش کشور مورد بررسی قرار گرفت و وزیر ورزش و جوانان بر ضرورت توجه جدی استانها به برش استانی برنامههای ورزشی و اجرای عملیاتی آن در شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها تأکید کردند.
وی گفت: در این اجلاس، موضوعات فرهنگی با محوریت فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، مورد توجه ویژه قرار گرفت. حضرت آقا همواره نگاه ویژهای به حوزه ورزش کشور داشتهاند و موفقیتهای اخیر ورزش ایران را مورد عنایت و تأکید قرار دادهاند. همچنین وزیر ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، بر بهرهگیری از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی تأکید داشتند و استفاده هدفمند از این فناوری را عاملی مؤثر در رشد و توسعه شتابان ورزش کشور دانستند.
معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: از دیگر محورهای مطرحشده در اجلاس، توسعه زیرساختهای ورزشی در سراسر استانها بود. توجه دولت به مجموعههای ورزشی استانی و ضرورت ارتقای کمی و کیفی این فضاها از سوی وزیر ورزش مورد تأکید قرار گرفت. همچنین موفقیتهای یک سال گذشته ورزش کشور که حضرت آقا آن را بی سابقه توصیف کرده بودند از دیگر مباحث این اجلاس بود. بیش از ۳۷۷ مدال در میادین مختلف بینالمللی موفقیتی است که نشاندهنده تلاش هدفمند، برنامهریزیشده و منسجم در ورزش کشور است.
وی گفت: البته وزیر ورزش و جوانان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که این موفقیتها، مسئولیت مدیران ورزش کشور را دوچندان میکند و استمرار این روند و حفظ مسیر صعودی، مستلزم تلاش مضاعف و کار چندبرابری است.
اسبقیان در خصوص وضعیت ورزشکاران دوومیدانی اعزامی به کرهجنوبی اظهار کرد: آخرین پیگیریها در رسانهها مطرح شد و دوباره با دستور وزیر ورزش بهصورت جدی از سوی وزارت ورزش و جوانان این موضوع در حال پیگیری است. آخرین خبر همان موضوعی بود که در رسانهها اعلام شد ما هم در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم به سرانجام برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امیدی هست که ورزشکاران دوومیدانی کار از آن وضعیت رها شوند، گفت: به هر حال با پیگیریهای صورت گرفته از سوی فدراسیون دوومیدانی تلاش میشود که این موضوع به سرانجام برسد. این موضوع در حال پیگیری است و در دستور کار ما هم هست. فدراسیون هم با دستور وزیر این موضوع را با جدیت پیگیری میکند.
اسبقیان در پاسخ به این سوال که آیا این دوومیدانیکاران به ایران بیایند با آنها برخورد میشود، اظهار کرد: در هر حال کاری که این دوومیدانیکاران انجام دادند اصلا مورد تأیید ما نیست. کارشان خطا و اشتباه بوده بنابراین مراحل آن طی میشود.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر در رابطه با موضوع ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی گفت: این موضوع به ما اعلام شده و پرونده از طریق دفتر حقوقی وزارت ورزش در حال بررسی و پیگیری است و فعلا این موضوع قطعی نیست.
اسبقیان در واکنش به قطع همکاری اسکوچیچ به دلیل شرایطی که در ایران به وجود آمده است، گفت: این مسائل را حوزه مدیریت باشگاه تراکتور پیگیری میکنند. من در جریان این موضوعات نیستم اما میدانم که مسئولان باشگاه تراکتور در تلاش هستند بهترین شرایط ممکن را برای مجموعه فوتبال این باشگاه فراهم کنند.
وی در واکنش به این سوال که برخی سفارتخانهها از جمله کرواسی و پرتغال به وزارت ورزش در مورد مربیان خارجی نامه میزند گفت: وزارت امور خارجه و وزارت ورزش با هم هماهنگ هستند و موضوع را دنبال میکنند. وزارت امور خارجه هم همکاری خوبی انجام میدهد. به هر حال یک اتفاقی در این کشور افتاده اما موضوع مدیریت شده و قطعا این چنین موضوعات هم مدیریت میشود.
معاون وزیر در خصوص شائبه رد صلاحیت محمد پولادگر در انتخابات فدراسیون تکواندو، تأکید کرد: موضوع رد صلاحیت مطرح نیست. او از مدیران باسابقه، اخلاقمدار و موفق ورزش کشور هستند، اما بر اساس اساسنامه فدراسیونها، حضور بیش از سه دوره متوالی یا متناوب در یک سمت امکانپذیر نیست، مگر در صورت تصدی کرسیهای بینالمللی که فعلا در آن خصوص ابهام وجود دارد.
اسبقیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر واگذاری ورزشگاه تختی به باشگاه استقلال عنوان کرد: ادارهکل ورزش و جوانان استان تهران این موضوع را پیگیری میکند و اگر این اتفاق بیافتد باید موازین قانونی رعایت شود.
