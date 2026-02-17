به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی پیش از ظهر امروز سهشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث آبگیر و اجرای خط انتقال طرح میانمدت آب شرب از سد جره به شهرستان رامهرمز اظهار کرد: در مسیر حضور در این منطقه با استقبال اقوام مختلف روبهرو شدم و این نشان میدهد ملت ایران با چنین پیشینه تمدنی، هرگز تسلیم هیچ ابرقدرتی نخواهد شد.
وی افزود: ممکن است برخی تصور کنند میتوانند این ملت را تحت کنترل درآورند اما مردم ایران با همدلی و برادری در برابر همه فشارها ایستادگی خواهند کرد.
وزیر نیرو با بیان اینکه از ابتدای دولت وفاق گرههای بزرگی با همراهی مردم و دولت باز شده است، گفت: اکنون خاموشیها و کسری برق سال گذشته را نداریم و اگر توافق میان تولیدکننده و مصرفکننده ادامه یابد، خاموشی نخواهیم داشت.
علیآبادی با اشاره به توسعه ظرفیت نیروگاهی بیان کرد: سال گذشته حدود چهار هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و نزدیک به سه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار اضافه شد و امسال نیز همین میزان افزایش ظرفیت پیشبینی شده است که وضعیت برق را بهبود میبخشد.
وی با اشاره به شرایط بارشی سال جاری افزود: خوزستان را سبز میبینم و وضعیت مناسبی دارد، هرچند در برخی استانها همچنان در حال آزمون شرایط هستیم که این مشکلات نیز برطرف خواهد شد.
وزیر نیرو ادامه داد: در این دو روز، طرحهای بزرگی در خوزستان کلنگزنی و پروژههای مهمی افتتاح میشود که نتیجه تلاش مسئولان گذشته بوده و اکنون تکمیل شدهاند.
علیآبادی با اشاره به تأمین منابع مالی پروژهها گفت: برای اجرای طرحهای افتتاحشده در دهه فجر، ۱۹۳ همت اعتبار تأمین شده است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز در شرایط جنگ قرار داریم و همه باید با وفاق و برادری، همانند گذشته، در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.
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