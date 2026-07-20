به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر نیرو عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خوزستان که با حضور محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد، بیان کرد: در حال حاضر در وضعیت استثنایی هستیم. درست است برخی صنایع ما آسیب دیدند اما با همتی که صورت گرفت به چرخه بازگشتند.

وزیر نیرو در خصوص خاموشی های بیان کرد: متاسفانه ماینرها اضافه شده است که طی چند وقت اخیر بیشترین موفقیت برای خاموشی آن ها با حمایت استاندار خوزستان در این استان بوده است.

وی با بیان اینکه ما حامی خوزستان هستیم، گفت: همه ایران حامی خوزستان هستند.

وزیر نیرو ادامه داد: مناطق جنوبی در اولویت تامین برق قرار دارند. خوزستان نیز از جمله استان های درگیر است البته برخی شهرستان ها درگیر نیستند.

علی آبادی تصریح کرد: جنگ سبب شد برخی برنامه ها با تغییر مواجه شود به عقیده بنده این مشکل تا حدود چهار هفته آینده به اتمام می رسد اما همان قولی که در استان های جنوبی داده شده در خوزستان اعمال می شود و این استان ها در اولویت تامین برق هستند.

وی گفت: امروز آمده‌ایم بگوییم محکم و قاطع کنار شما هستیم، مردم خوزستان آزمون خود را پس داده اند اگر لازم باشد سینه خیز به این استان می آییم تا بگوییم کنار مردم هستیم.

وزیر نیرو، مدیریت مصرف را یکی از گزارش های خوب برشمرد و گفت: ۲۷ تیرماه سال ۱۴۰۳ مصرف آب تهران ۳.۷۵ میلوین متر مکعب بوده است امروز به ۳.۴ میلیون متر مکعب کاهش یافته است یعنی با وجود توسعه و ساختمان سازی اما مصرف آب با اهتمام قاطع در این دولت کاهش یافته است.

علی آبادی ادامه داد: در حوزه برق نیز تا قبل از سال ۱۳۹۹ تصاعدی بوده و رشد پنج درصدی داشته است اما در دولت چهاردهم به منفی ۹ دهم کاهش یافت.

وی عنوان کرد: اکنون که مردم با صرفه جویی در مصرف برق سعی می کنند به استان های دیگر کمک کنند انتظار می رود برق بیهوده مصرف نشود.

وزیر نیرو بیان کرد: ظرفیت اسمی نیروگاه ها ۱۰۵ هزار مگاوات است که هیچ کشوری به جز یک کشور همسایه مثل ایران نیست.

استاندار خوزستان خطاب به وزیر نیرو بیان کرد: درخواست داریم در خصوص خاموشی ها همان تصمیمی که برای هرمزگان گرفته شده برای خوزستان گرفته شود.