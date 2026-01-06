ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی آغاز شد؛ اعلام تغییرات شرایط ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و فرصت ثبت نام تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال است.

متقاضیان باید با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای آزمون، نسبت به ثبت نام و یا ویرایش در مهلت مقرر اقدام کنند. توجه: کد پیگیری پرداخت هزینه متفاوت از کد رهگیری ۱۶ رقمی ثبت نام است.

داوطلب پس از مطالعه کامل مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام، قبل از شروع ثبت نام به دقت نمونه فرم ثبت نام مندرج در دفترچه راهنمای آزمون را ملاحظه کرده و اطلاعات را از قبل آماده کند. ثبت نام ترجیحاً الزاماً با دستگاه کامپیوتر (PC) و یا لپ تاپ انجام شود و از طریق گوشی تلفن همراه صورت نپذیرد.

آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مبتنی بر قوانین و مقررات موجود (بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی تخصصی و قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحیه آن مصوب مجلس شورای اسلامی) مطابق مندرجات این راهنما برگزار خواهد شد. چنانچه در نشست آتی شورای آموزش پزشکی و تخصصی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوبه یا دستورالعمل جدیدتری نسبت به مقررات قبلی و مرتبط با آزمون فوق وضع شود، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

الف: شرایط عمومی؛ داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند:

۱- برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

۲- واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمونهای مختلف کشور

۳- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی

۴- پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

۵- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و هواداری از آنها

۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری

۷- عدم اشتهار به فساد اخلاقی

۸- تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی

ب: شرایط اختصاصی

الف) دارا بودن مدرک فراغت از تحصیل در رشته پزشکی عمومی یا دانشجویان سال آخر پزشکی عمومی مشروط بر اینکه تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ التحصیل شده و مشمول یکی از بندهای ذیل باشند:

بند ۱: کلیه مشولین آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز هستند، فقط در یک نوبت و حداکثر تا ۲ سال پس از فراغت از تحصیل با رعایت مفاد مندرج در آئین نامه در آزمون شرکت کنند.

بند ۲: یک درصد رتبه اول (صدک ۹۹ تا ۱۰۰) یک درصد رتبه دوم (صدک ۹۸ تا ۹۹) و یک درصد رتبه سوم (صدک ۹۷ تا ۹۸) دانشگاه های علوم پزشکی می توانند قبل از انجام خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در آزمون پذیرش دستیار شرکت کنند.

بند ۳: مطابق موضوع ۱۳ رای صادره در نود و سومین نشست شورای آموزش پزشکی به دانشجویان دارای مدال نقره المپیاد دانشجویی کشوری اجازه داده می شود یکبار در آزمون پذیرش دستیاری قبل از شروع طرح شرکت کنند.

بند ۴: مطابق موضوع ۱۵ رای صادره در نود و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشجویان دارای مدال برنز المپیاد دانشجویی کشوری اجازه داده می شود قبل از فارغ التحصیلی و شروع به طرح یک بار در آزمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت کنند.

بند ۵: به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان، پزشکان عمومی متأهل (با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصیل)، صرفا برای یک بار و با رعایت موارد ذیل، قبل از شروع به خدمت نظام وظیفه و خدمات لایحه طرح نیروی انسانی مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی هستند. (ترخیص مشمولان خدمت نظام وظیفه مندرج در این تبصره برعهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیست.)

۱) دانشجویان پزشکی عمومی متأهل (اعم از خانم و آقا) که حداقل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مشغول به تحصیل بوده و حداکثر تا پایان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ التحصیل می شوند.

۲) کلیه فارغ التحصیلان پزشکی عمومی متأهل (با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصیل) که تاریخ فارغ التحصیلی ایشان از ۱۴۰۳.۱۰.۲۰ تا ۱۴۰۴.۱۰.۲۰ است. توجه:صحت مدارک تاهل بعد از ثبت نام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند ۶: بر اساس موضوع ۵ نود و هشتمین نشست شورای شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ مجوز شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی صرفا در رشته های تخصصی بیهوشی و طب اورژانس فقط یک نوبت قبل از شروع خدمات طرح نیروی انسانی به پزشکان عمومی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه سال منتهی به شروع دوره آموزشی دستیاری مربوطه فارغ التحصیل می شوند، داده می شود.

این گروه از پذیرفته شدگان امکان تغییر رشته در طول دوره دستیاری را نخواهند داشت و در صورت انصراف، برای شرکت مجدد در آزمون پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مانند سایر داوطلبان، مشمول انجام خدمات طرح نیروی انسانی خواهند بود.

ب) داشتن کارت پایان خدمت نظام و یفه یا معافیت برای آقایان. تبصره های این بند در .دفترچه راهنمای پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی درج شده است.

ج) داشتن گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی (مختص فارغ التحصیلان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و بعد از آن). توجه: ارائه این مدرک در زمان ثبت نام الزامی است و چنانچه بعد از پذیرش مشخص شود داوطلب فاقد این مدرک بوده قبولی داوطلب ملغی اعلام می شود.

د) ارائه معافیت از خدمات قانونی و یا گواهی اتمام خدمات قانونی (خدمت نظام وظیفه عمومی، خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پیام آوران بهداشت) تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به استثناء تبصره های ذیل:

تبصره ۴: مشمولین کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ ۱۳۸۶.۱۲.۲۰ در خصوص تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان.

تبصره ۵: فارغ التحصیلان رشته پزشکی که در حال خدمت نظام وظیفه عمومی هستند. (وزارت بهداشت هیچگونه مسئولیتی در قبال ترخیص این دسته از داوطلبان بر عهده ندارد)

تبصره ۶: داوطلبان ذکور دارای گواهی اتمام خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن می توانند با رعایت قوانین نظام وظیفه در آزمون این دوره شرکت کنند. در صورت عدم رعایت مفاد مقررات مذکور داوطلب مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شناخته می شود.

*مدارک مربوطه اعم از شروع خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه (در صورت داشتن گواهی اتمام خدمات قانونی و یا معافیت از آن) باید در زمان ثبت نام اسکن و ارسال شود.

تبصره ۷: فارغ التحصیلان رشته پزشکی مشمول کمیسیون بند (ج) موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان.

تبصره ۸: بانوان متأهل مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که قبل از ۱۳۸۰.۰۹.۰۱ فارغ التحصیل شده اند، بدون نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت بعنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انجام خدمات موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان معاف شناخته می شوند.

هـ) عدم اشتغال به تحصیل داوطلب در یکی از رشته های تخصصی پزشکی، PhD (دکتری تخصصی)، کارشناسی ارشد و همچنین نداشتن مدرک تخصصی پزشکی بالینی.

و) سلامت جسمی و روانی متناسب با رشته انتخابی و فقدان نقص عضو و یا بیماری مؤثر حرفه ای بر حسب رشته.

تبصره ۹: در صورتی که داوطلب بدون توجه داشتن به نقص عضو مؤثر حرفه ای که مانع از تحصیل و یا انجام خدمات بعد از فراغت تحصیل شود، در رشته ای پذیرفته شود ولی توسط گروه آموزشی به دلیل این نقص عضو مجاز به شروع آموزش شناخته نشود، امکان تغییر رشته توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقدور نیست و اعتراضی پذیرفته نمی شود.

ز) داوطلبانی که در استخدام وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها هستند باید نامه ای از بالاترین مقام مسئول سازمان متبوع خود مبنی بر موافقت بی قید و شرط با ادامه تحصیل ایشان در دوره دستیاری را دریافت و به دانشگاه محل قبولی ارانه کنند.

داوطلب باید علاوه بر انتخاب گزینه مربوطه در فرم ثبت نام، نسبت به بارگذاری تصویر اسکن شده حکم کارگزینی و فرم مربوطه اقدام کند. تعهدات این افراد به سازمان محل اشتغال، براساس ضوابط همان سازمان خواهد بود. پذیرفته شدگانی که در استخدام وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها هستند، موظفند تا حکم مأموریت آموزشی با امضای بالاترین مقام دستگاه را جهت شروع دوره دستیاری ارائه دهند. کارکنان قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون های سراسری، در خصوص شرایط ادامه تحصیل و نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، اطلاعات لازم را کسب و مجوزهای لازم را اخذ کنند.

تبصره ۱۰: بر اساس دستور معاون آموزشی نیروهای مسلح، ثبت نام و شرکت کارمندان رسمی شاغل در نیروهای مسلح در آزمون پذیرش دستیار تخصصی، به عنوان بورسیه نیروهای مسلح و یا به صورت آزاد صرفا با مجور و موافقت محل استخدام صورت می پذیرد.

ح) افرادی که با استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم در دوره پزشکی عمومی پذیرفته شده اند، مطابق قانون برقراری عدالت آموزشی، صرفا در صورت گذراندن حداقل نیمی از مدت تعهدات خود مجاز به شرکت در آزمون مقطع بالاتر خواهند بود. در صورت گذراندن نیمی از تعهدات تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ باید فرم مربوطه را تکمیل و در زمان ثبت نام بارگذاری کنند.

تبصره ۱۱: این مصوبه شامل ورودی های سال ۱۳۹۳ و پس از آن می شود و ورودی های پیش از آن مشمول این محدودیت نیستند.

تبصره ۱۲: براساس قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ دانش آموختگان مقاطع پزشکی عمومی پذیرفته شده سهمیه این قانون که حائز شرایط آیین نامه های استعداد درخشان مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، صرفا در همان سال فارغ التحصیلی مجازند در آزمون های دستیاری تخصصی در رشته مورد نیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تعهد شرکت کنند و در صورت قبولی، مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ التحصیلی در محل تعهد به صورت آموزشی یا درمانی سپری کنند.

نکته ۱: جهت اطلاع از جزئیات قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ مجلس شورای اسلامی به بخش قوانین آزمونها مندرج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir مراجعه شود.

نکته ۲: این دسته از داوطلبان باید توجه کنند چنانچه پس از استعلام مشخص شود دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تعهد در جدول تعهدات بومی مناطق محروم اعلام نیاز نکرده است، داوطلب از ادامه مراحل آزمون حذف خواهد شد.

مدا رک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی

متقاضیان شرکت کننده در آزمون می توانند از امروز ۱۶ دی ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir مطابق با مصوبه هیئت وزیران نسبت به پرداخت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (۷۸۰ هزار تومان) و ۲۰۰ هزار یال (۲۰ هزار تومان) بابت خدمات پیام کوتاه اقدام کرده و با دریافت کد پرداخت، مراحل ثبت نام را آغاز کنند و فرم تقاضانامه را تکمیل کنند. (مبلغ پرداختی غیرقابل استرداد است.)

نکته بسیار مهم: بر اساس صلاحدید مراجع تصمیم گیرنده و مطابق با مصوبه هیئت وزیران، برای افرادی که در زمان مقرر ثبت نام نکرده اند، مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال (۷۶۰ هزار تومان) به عنوان هزینه ثبت نام متأخرین به هزینه اصلی آزمون اضافه می شود.

مدارک لازم جهت اسکن و ارسال

الف) یک قطعه عکس ۳ × ۴ که در سال جاری گرفته شده، باید اسکن و با توجه به راهنمای ثبت نام اینترنتی در محل مربوطه ارسال شود. (ابعاد ۳۰۰ × ۴۰۰ px با فرمت jpg و حجم ۲۰-۱۰۰ kb)

توجه: در صورت ارسال عکسی مغایر با تصویر پرسنلی داوطلب، ثبت نام ابطال خواهد شد و کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد.

ب) اسکن کارت ملی با حجم ۱۰۰-۳۰۰ kb

ج) اسکن صفحه اول شناسنامه با حجم ۱۰۰-۳۰۰ kb

د) اسکن گواهی مبین طی دوره پزشکی عمومی با حجم ۱۰۰-۳۰۰ kb. (در این قست می توان تصاویر پروانه دائم و یا موقت پزشکی عمومی/ گواهینامه پزشکی عمومی/ گواهی صادره از سوی دانشگاه محل آموزش با مضمون اتمام دوره پزشکی عمومی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵/ معرفی نامه جهت شروع خدت مطابق قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا گواهی معافیت یا اتمام آن/ معرفی ناه جهت شرکت در آزمون از سوی مرکز خدمات آموزشی را اسکن و ارسال کرد).

هـ) اسکن گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی (مختص فارغ التحصیلان شهریورماه ۱۳۹۶ و بعد از آن، آئین نامه و ضوابط اجرایی آن به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است) با حجم ۱۰۰-۳۰۰ kb

و) گواهی مربوط به وضعیت طرح نیروی انسانی

ز) درک نشان دهنده وضعیت خدمت نظام و یفه (ویژه آقایان). داوطلبان دارای کسری از خدمت باید مدرک پایان طرح خدمات پزشکی را نیز از اداره طرح نیروی انسانی دریافت و بارگذاری کنند.

ح) فارغ التحصیلان خارج از کشور و اتباع غیر ایرانی در صورت دریافت معرفی نامه از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در زمان ثبت نام جهت شرکت در آزمون، می توانند بصورت اینترنتی در آزمون ثبت نام کنند. (تصویر معرفی نامه مذکور باید همراه سایر مدارک اسکن و ارسال شود).

ط) متقاضیان استفاده از قانون تسهیل ازدواج جوانان، ملزم به ارسال اسکن صفحات اول و دوم و سوم شناسنامه داوطلب و شناسنامه همسر و تکمیل و ارسال پیوست های مربوطه که نشان دهنده تاریخ فارغ التحصیلی است، هستند.

ی) اسکن فرم تکمیل شده استفاده از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی جهت متقاضیان استفاده از سهمیه مذکور. داوطلبان باید جهت ارائه مدارک مربوط به هر بند، به بخش سهمیه ها/ شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم مراجعه کنند و تمامی مدارک را به طور کامل بارگذاری کنند.

ک) اسکن و بارگذاری فرم تعهد نامه سهمیه بومی مناطق محروم (مختص داوطلبان پذیرفته شده با سهمیه بومی مناطق محروم در مقطع پزشکی عمومی)

ل) بارگذاری فرم مربوط مختص داوطلبان پذیرفته شده با سهمیه بومی مناطق محروم در مقطع پزشکی عمومی که نیمی از تعهدات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه می گذارنند.

آزمون کتبی پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ بطور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است. حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و یک کارت شناسایی معتبر عکس دار

(کارت ملی یا گواهینامه رانندگی یا شناسنامه) امکانپذیر نیست.