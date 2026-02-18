به گزارش خبرگزاری مهر، فرهیختگان نوشت: ماجرای یک درگیری در رستورانی ایرانی در وین و قتل مالک آن، تنها یک روایت پراکنده از خشونتی است که به نام «انقلاب» توجیه میشود؛ روایتی که بهزعم نویسنده، میتواند تصویری روشنتر از آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی در خیابانهای ایران رخ داد ارائه دهد. از تهدید و ارعاب تا سازماندهی میدانی و رسانهای، از ادعای حمایت خارجی تا بازنمایی خشونت در شبکههای اجتماعی، مجموعه رخدادهایی که در این گزارش مرور میشود، تلاشی است برای ترسیم ابعاد آشوبها، نقش بازیگران داخلی و خارجی و پیامدهایی که به گفته منابع رسمی، جان و مال هزاران نفر را تحت تأثیر قرار داد.
- «این یک انقلاب ملی است و شما دارید از ایرانیها، حمایت میکنید.»
+ «منم با این انقلاب ملیام، ولی این راهش نیست.»
- «اگر پرچم ایران را زدی، زدی وگرنه تو وین...... (میکشمت)»
+ «با این کار فقط چهره ما را خراب میکنید.»
این بخشی از گفتوگو در یک رستوران ایرانی در وین است که مالک آن، مرتضی صادقی است. ایرانیان بهاصطلاح مبارز سلطنتطلب در میان تهدید او به نصبکردن پرچم شیرخورشید بودند که او هم پاسخ داد که راه مبارزه این نیست. چند روز قبل رسانهها خبر از کشتهشدن مالک این رستوران در اتریش دادند. همین یک روایت برای فهم آنکه واقعاً در ۱۸ و۱۹ دی در خیابانهای ایران چه گذشت، کافی است و نیازی به دسترسی به اسناد و اطلاعات خاصی نیست. جماعتی که حتی به اندازه نصب یک پرچم حد اختیار برای مردم، قائل نیستند، چگونه مدعیاند که قماششان با همین رویکرد خشن و برنامهریزیشده در فراخوانهای ۱۸ و ۱۹ دی، با دست خالی و بدون اتکا به خشونت، مظلوم واقع شدند، آن هم در حالی که اطلاعات زیادی از استفاده هرنوع سلاح سرد و گرم توسط این جماعت وجود دارد.
همه آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی گذشت و دامنه آن به خارج از کشور هم کشیده شد، نشان داد، برای جماعت پهلویچی دست زدن به خشونت و قتل و آدمکشی با روشهای ساواک، حتی بدتر از آنچه تروریستهای داعشی در سوریه انجام دادند، اقدام سختی نیست با این تفاوت که سلفیهای داعش با گفتمانی مشخص اما افراطیگونه، دست به این جنایت میزدند اما جماعت پهلویچی، حتی پاسخی برای این پرسش ندارند که چرا یک فرد آن هم بهخاطر نصب نکردن پرچم، باید کشته شود؟
کمکهایی که رسید
آشوبطلبان، تخریبگران و تروریستها در وقایع ۱۸ و ۱۹ دی دست تنها نبودند. برای آنها از ماهها قبلتر تدارکاتی دیده شده بود. این موضوع را آنها در روزهایی که گمان میکردند همه چیز تمام است، اعتراف کردند.
۱- حضور کارمندان موساد در ایران: «سال نو مبارک، به همه ایرانیانی که در خیابانها هستند. همچنین به هر مامور موسادی که در کنارشان قدم میزند.» این پیامی بود که مایک پمپو، وزیر خارجه سابق آمریکا بعد از اتفاقات تلخ ۱۸ و ۱۹ دیماه، در شبکه ایکس منتشر کرد.
۲- کمک خارجی به حلقههای آشوب: او بعداً در گفتوگویی با کانال ۱۳ اسرائیل، در واکنش به صحبتهای رئیسجمهور آمریکا که مدعی شده بود کمکها به معترضان در راه است، گفت: «کمکها رسید، کمکهای زیادی رسید، ممکن است ما آن را نبینیم یا از آن خبر نداشته باشیم، اما من کاملاً مطمئنم که ایالات متحده تلاش کرده هر کاری از دستش برمیآید برای حمایت از مردم انجام دهد.»
اظهاراتی که اثبات میکند موساد و آمریکا نقشآفرینی مستقیمی در ایجاد خشونت سازمانیافته در خیابانهای ایران داشتند و اسم رمز آن را هم کمک به مردم ایران گذاشته بودند، کمکهایی که شاید در ظاهر نرسیدند؛ اما به گفته پمپئو اتفاقاً این کمکها به مقصد رسیدند. ردپای این کمکها را باید در خشونت سازمانیافتهای در خیابانهای ایران جستوجو کرد که منجر به ازدسترفتن ۲۴۲۷ شهروند ایرانی شده است.
سایبریها زمینهساز آشوب در خیابان
در یک سطح پایینتر بلاگرهای مجازی وظیفه این سازماندهی را به عهده گرفتند. ادبیات عریان خشونتآمیز آنها در فضای مجازی نشان میداد که آنها دقیقاً به دنبال چه چیزی هستند و هدفگرفتن تلفات در خیابان، برای هموارکردن مسیر حمله نظامی به ایران است. در ادامه به برخی از جریانهای سازماندهیشده، اشاره شده است.
۳- اشکان خطیبی، افسر وفادار موساد: اشکان خطیبی بهعنوان یکی از بازوهای رسانهای موساد، فردای روز فراخوان در صفحه ایکسش نوشت: «دیشب در تهران هم از میان مردم به سوی نیروهای سرکوب تیراندازی شده». خطیبی در آستانه شروع فراخوانها هم در صفحهاش نوشت: «مامور افتاد دستتون بهش رحم نکنید...دست خالی نرید تو خیابون، رحم نکنید.» چند روز بعد او عملاً از لفظ جنگ داخلی علیه آنچه اتفاق افتاد بود استفاده کرد و تلاش کرد این دعوا را به جنگی بین آنها و شیعیان تبدیل کند و نوشت: «گفته بودم این یه جنگ داخلیه بین ما و بچه شیعه.» بخشی از ادبیات خطیبی، نشان از تلاش او برای تحریک نسبت به رقمزدن خشونت آن هم در حد اعلای خود داشت.
۴-احسان کرمی، دفتر تلفن موساد: احسان کرمی، خشونت سازمانیافته را در روزهای بعد با انتشار عکس و مشخصات برخی از چهرههای داخل کشور بهخاطر همکاری با جمهوری اسلامی به روش دیگری انجام داد. یکبار دست به فحاشی علیه محمدحسین میثاقی زد و شماره تلفن شخصی او را او منتشر کرد. یکبار علیه گلشیفته فراهانی بهخاطر اظهاراتش در مصاحبه با فرانس ۲۴ صحبت کرد و او را بهخاطر نسبت خانوادگیاش، چپ دانست. بعد از آن هم علیه محمدحسین مهدویان بهخاطر برهم زدن مارپیچ سکوت در جشنواره فجر صحبت کرد و اطلاعات او را منتشر کرد و در واقعیت چرخه خشونتسازی علیه چهرههای نامآشنا را با این روش، ادامه داد.
خشونت میسازیم، پس هستیم
نتیجه این دعوت و تحریک به رقمزدن خشونت در خیابان بهروشنی قابلمشاهده است. بهشهادترسیدن صدها ایرانی که عمدتاً با سلاحهای غیرمتعارف مثل دشنه، چاقو، قمه و اسلحههایی که سالهاست حتی در ارتشهای کشورها استفاده نمیشوند به شهادت رسیدند. خشونتهای سازمانیافته آنها در چند بخش انجام شد که رسانههای فارسیزبان خودشان آن را روایت کردند.
۵- به کلانتری حمله کردیم: «در منطقه هفت تیر(مشهد) معترضان در آستانه به دست گرفتن کنترل کلانتری بودند.» این روایتی بود که کانال اینترنشنال از تصرف یک کلانتری در مشهد نوشته بود. یکی دیگر از کانالهای منسوب به پهلویچیها ویدئویی از حمله به کلانتری در نازی آباد منتشر کرد و نوشت: «دفعه بعد، رگبار مسلسلهایمان از نیروهای انتظامی پذیرایی خواهد کرد.» خودروی نیروهای حکومت (که در واقع ماشین پلیس راهنمایی رانندگی بود)در آتش سوخت. این تیتری بود که کانال صهیونیستی اینترنشنال آن را منتشر کرد.
۶- ما مسلح بودیم: در ادامه سلسه ویدئوها، کانالهای وابسته به دارودسته خشونتطلب در عین آنکه خشونت عریان را بازنمایی میکردند به دعوت و تحریک برای مقابله با مقرهای نظامی مثل پایگاههای پلیس ادامه میدادند، کانال تروریستی مجله آزادی، ویدئویی از تیراندازی کودتاچیان به خودروهای گشت انتظامی منتشر کرد، این کانال در پست دیگر، تصویری منتشر کرد که نشان میداد افرادی که در جریان فراخوانها در چالوس حضور داشتند، مسلح بودند. «زیر گرفتن نیروهای نظامی با خودرو» در گلشهر کرج، ویدئوی دیگری بود که این کانال تروریستی منتشر کرد.
۷- ما آدم کشتیم: این کانالها روایت یا همان اعتراف تروریستها را هم منتشر میکردند؛ یکی از این کانالها به روایت یکی از حاضران نوشت: «من بچه اطراف اصفهان هستم در اصفهان سه نفر را کشتیم، شیشههای بانک را شکستیم؛ پایگاه بسیج آتش زدیم و به کلانتری حمله کردیم.»
یک جوان که لباس بسیجی برتن دارد را در جوب بزرگی گیر انداختهاند و تا میتوانند با هرچه دارند او را میزنند. این ویدئو را خود کانالهای منسوب به حلقههای آشوب منتشر کردند که سند دیگری از خشونت عریان آنهاست.
این کانالها در ادامه ویدئوهای سرشار از خشونتشان، تصویر یک پاسدار که در جریان درگیریها جانش را از دست داده بود را منتشر کرده و نوشتند «این پاسدار پیشتر در مشهد، هدف خشم مردم و جوانان معترض قرار گرفته و بهشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.» این ادعا همان اذعان آنان به دستزدن به کشتار بود.
۸- به خشونت ادامه دهید: این کانالها در پیامهای تلگرامیشان همچنان به دعوت ادامه داده و نوشتند: «ترقهبازا، اکلیل سرنج یادتون نره، درست کنید ببرید، حتی یک ذره هم بهشون رحم نکنید.»
در پست دیگر این کانالهای حامی آشوب هم اینطور دعوت به خشونت کردند «اصلاً بهشون رحم نکنید، زیر دستوپا لهشون کنید.» و در جای دیگر نوشت «اگه سرکوبگرای شهرتون را میشناسید و خونهشونو بلدید، حتماً برید به خونشون هجوم ببرید. اصلاً هم رحم نکنید.»
همه این ادعاها، تلاشی برای زنده نگهداشتن خشونت و رساندن آستانه خشونت به نقطه اوج برای گرفتن تلفات، بود.
۹- فقط ۷۴۹ کلانتری: نتیجه این دعوتها و بازنماییهای خشونتآمیز، حمله به ۷۴۹کلانتری بود. این حجم حمله علاوه برآنکه نشان از تلاشی برای رقم زدن شبه کودتایی درون کشور بوده اما وجه دیگری هم دارد، طبیعی است که حمله به مراکز نظامی که سلاح در آن نگهداری میشود، مسالمتآمیز تمام نخواهد شد و حلقههای آشوب با علم به اینکه حمله به این مراکز نظامی چه هزینههای مالی و جانی برای مردم و حاضران در جمعیت به همراه خواهد داشت، سرحلقههایشان را به سمت کلانتریها هدایت کردند.
۱۰-آتش زدن یک باشگاه بهخاطر هیچ: حتی با فرض محال اگر برای حمله تروریستی به مراکز نظامی و خودروهای متعلق به این مکانها و حتی نظامیان بتوانند توجیهی بتراشند، آسیب به اموال عمومی و دور افتخار زدن با آن، توجیهی ندارد.
بیشترین شعلههای آتش متعلق به ساختمانی بود که صاحب آن از طریق تماسهای تلفنی از جزئیات آن خبردار شده بود. یک باشگاه با مالکیت خصوصی که کوچکترین ارتباطی به ناآرامیها نداشت. صاحب این باشگاه، میگفت: «من کجای این قصه ایستاده بودم که این اتفاق برای من افتاد؟ این قضیه چه ربطی به من دارد؟»
۱۱- دور افتخار با حمله به فروشگاههای زنجیرهای: جوانی که وسط خیابان ایستاده، یخچال فروشگاه کوروش را روی زمین انداخته، دورتا دور آن مواد غذایی روی زمین است و در میان آتش و دود، ژستی فاتحانه گرفته است. نمونههای زیادی از این تصاویر که رسانههای وابسته به حلقه آشوب آن را به اسم اعتراض مردم منتشر کردند قابل مشاهده است. کانالهایی که منتهیالیه خشونت را با این تصاویر به نمایش میگذارند اما به این سؤال پاسخ نمیدهند که آسیب به اموال و مواد غذایی کجای اعتراض مسالمتآمیزشان است؟
۱۲- نمیگذاریم این آتش خاموش شود: تصاویر دوربین مداربسته از میدان صیقلان رشت نشان میدهد، جریان آشوب بعد از آنکه بازار را آتش میزنند اجازه نمیدهند که آتشنشانها وارد بازار شوند. این در حالی است که آنها روایتی وارونه از این اتفاق منتشر و مدعی شدند که این نیروهای امنیتی هستند که اجازه نمیدهند آتشنشانی وارد شود.
۱۳- ما با اسلام جنگ داریم: «ما با اسلام جنگ داریم: این اللهاکبرشونه من به آتش میکشم، این جنگ با اسلام است.»، «این اسلام و مسلمان را چنان بسوزانیم که درس عبرتی برای کل جهان شود.»، «مسجد را نابود کردند.» کنار هم قرار دادن این اظهارات که در روزهای آشوب از زبان حامیان تروریسم بیان شد و سطح خشونت زبانی که علیه مسلمانان داشتند تا حد زیادی نشان داد چه کسانی دست به آتش زدن و تخریب ۲۶۳ مسجد زدند. یکی از همین قماش پهلویچی در ویدئویی که در کنار ربع پهلوی منتشر کرده، صراحتاً میگوید که «پرچمهای اسلام را آتش بزنید.» فرد دیگری در ویدئو عملاً دست به توهین و فحاشی به مقدسات زده و با توهین به امامزادگان و دین میگوید: «نمیگذاریم نسلشما باقی بماند.» این اظهارات تا حد زیادی روشن میکند که چه کسانی دست به آتشزدن امامزادهها و تخریب مکانهای مقدس مردم زدند.
