به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران یگان امداد الیگودرز در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین گشت‌زنی به یک دستگاه نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار دو هزار و ۳۱۲ کیلوگرم روغن خوراکی فاقد مجوز به مبلغ هفت میلیارد ریال کشف و دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر تلاش‌های مستمر پلیس در برخورد با مخلان نظام اقتصادی از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق کالا و مواد غیربهداشتی و فاقد مجوز مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.