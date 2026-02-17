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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

روغن‌های خوراکی قاچاق در الیگودرز کشف شدند

روغن‌های خوراکی قاچاق در الیگودرز کشف شدند

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف روغن‌های خوراکی قاچاق و خارج از شبکه توزیع در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران یگان امداد الیگودرز در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین گشت‌زنی به یک دستگاه نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار دو هزار و ۳۱۲ کیلوگرم روغن خوراکی فاقد مجوز به مبلغ هفت میلیارد ریال کشف و دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر تلاش‌های مستمر پلیس در برخورد با مخلان نظام اقتصادی از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق کالا و مواد غیربهداشتی و فاقد مجوز مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6751728

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