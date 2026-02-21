اوربان: ممکن است با اسلواکی در قطع برق اوکراین همراه شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان امروز شنبه به اوکراین هشدار داد که اگر کی‌یف انتقال نفت روسیه از طریق خط لوله دروژبا را ازسر نگیرد، ممکن است تأمین برق اوکراین را متوقف کند.

نخست وزیر مجارستان در مصاحبه‌ ای که از شبکه‌ های تلویزیونی این کشور پخش شد، گفت: بخش قابل توجهی از برق، از مجارستان به اوکراین می‌آید و اگر ما تأمین آن را متوقف کنیم، می‌ تواند مشکل بزرگی ایجاد شود.

ویکتور اوربان، سپس اضافه کرد: اسلواکی‌ ها دیروز این موضوع را مطرح کردند و در صورت لزوم، ما هم این اقدام را انجام خواهیم داد.

اوربان سپس افزود که در پاسخ به اقدامات خصمانه اوکراین، مجارستان تأمین سوخت دیزل را به آنجا متوقف کرده و یک «وام نظامی» ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا را مسدود کرده است.

این در حالیست که رابرت فیکو، نخست‌ وزیر اسلواکی پیشتر گفته بود در صورتی که ولودیمیر زلنسکی تا روز دوشنبه انتقال نفت به اسلواکی را ازسر نگیرد، تأمین برق به اوکراین را متوقف خواهیم کرد.