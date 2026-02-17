 انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به جامعه در جشنواره تئاتر ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید اکبر موسوی بی‌باک، معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر ارتش، میثاق 15، با اشاره به نقش هنر در تعالی جامعه، اظهار کرد: جشنواره میثاق نه تنها صحنه‌ای برای نمایش هنر و خلاقیت بلکه فرصتی برای رشد و همدلی میان خانواده بزرگ ارتش و سکویی برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت و شهادت طلبی در آحاد جامعه است.

وی در ادامه با بررسی نمادهای تئاتر، بیان کرد: نماد تئاتر ۲ صورتک است، یکی می‌خندد و دیگری می‌گرید، این صورتک ذهن انسان را به آیه ۴۵ سوره نجم می‌برد. خداوند کریم در این آیه شریفه می‌فرماید، این خداوند است که می‌خنداند و می‌گریاند. بنابراین هنرمندان نیز با خنداندن و گریاندن جامعه، در حقیقت در مسیر خالق بزرگ گام گذاشته‌اند.

معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درباره اقدامات صورت گرفته توسط این معاونت نیز بیان کرد: با همت ادارات عقیدتی سیاسی، ما ۲ اثر در جشنواره تئاتر فجر، به عنوان عالی‌ترین جشنواره تئاتر فجر، داشتیم که نمایش خط عاشقی، موفق شد جایزه ویژه هیات داوران را به دست آورد. نمایش ناخدا نیز با تحسین ویژه همراه شد.

وی با بیان اینکه در جشنواره میثاق ۱۵، ۷۳ نمایشنامه تولید شد که همه آثار مورد داوری قرار گرفت، گفت: در موضوع تولیدات تئاتر نیز از ۸۲ اثر نمایشی تولید شده توسط عقیدتی سیاسی‌ها، ۱۷ اثر به این جشنواره راه پیدا کرد و بررسی شد. در حوزه استندآپ کمدی نیز از ۴۲ اثر، ۱۰ اثر در جشنواره میثاق حضور پیدا کردند.